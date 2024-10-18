Работа стюардесс во время войны — как изменилась и где работают бортпроводники

Стюардесса в самолете. Фото: Виктория Сахарук

С началом полномасштабного вторжения России в Украину работа украинских стюардесс изменилась кардинально. Закрытие воздушного пространства, эвакуационные рейсы, повышенные риски и постоянное напряжение — все это стало новой реальностью для бортпроводниц.

Как сегодня работает украинская стюардесса, где застала полномасштабное вторжение и хотела ли изменить свою профессию во время войны, рассказала в интервью Новини.LIVE бортпроводница Виктория Сахарук.

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Стюардесса Виктории Сахарук родом из Черкасской области, ей 28 лет. И до того, как стать бортпроводницей, девушка работала администратором в отеле.

"Я работала по специальности в отеле, но когда я смотрела на командировщиков, которые проживали в отеле, я тоже захотела иметь командировки. Мне захотелось попробовать что-то другое. А мой директор говорит, — куда ты пойдешь? Может еще стюардессой станешь? И так я подала вакансию на стюардессу", — говорит Сахарук.

Бортпроводница Виктория Сахарук. Фото: Новини.LIVE

Первый полет в небе Виктория совершила во время COVID-19. Она вспоминает, что благодаря коллегам не испытывала никакого страха.

"Первый рейс был в Хургаду. Все мне помогали, выручали и я начала чувствовать, что это мое. И я "припасовалась". Уже пять лет работаю", — добавляет девушка.

Украинские стюардессы. Фото: Виктория Сахарук

Если во время пандемии рейсы из Украины были привычными, великая война внесла свои коррективы. Виктория рассказала, что полномасштабное вторжение застало ее в Одессе. К счастью, компания быстро отреагировала на ситуацию, начались эвакуационные рейсы.

"Тогда было страшно. Мы с коллегами, большой семьей, пытались доехать до Львова. Месяц я не могла вернуться в небо. Первый полет в военное время у меня был из Кишинева в Анталию", — вспоминает бортпроводница.

Самолет в небе. Фото: Виктория Сахарук

Сегодня Виктория летает из Молдовы, Румынии и Польши. Она говорит, что ситуация улучшилась. Но графики таковы, что ты сам себе не принадлежишь.

"Если когда-то ты вылетал из Львова на два, три дня и возвращался назад, то сегодня тебя несколько недель может не быть дома. Ты сам себе не принадлежишь, но поддержка коллег, правильная планировка дают возможность решить свои дела на земле", — отмечает Сахарук.

Виктория Сахарук в форме. Фото: Виктория Сахарук

Девушка говорит, несмотря на трудности, она видит стабильность в своей профессии, в своей компании.

"Ты никогда не знаешь, в какой стране подпишется контракт в следующий раз. Какой контракт тебе представится — это тоже фарт. Но условия наладились в лучшую сторону. Компания работает на нас", — добавляет Виктория.

Авиация — это люди, говорит бортпроводница. Ей нравится летать, несмотря ни на что. Поэтому профессию не планирует менять.

Бортпроводница с коллегами. Фото: Виктория Сахарук

"Мои коллеги — это моя семья. Когда ты заходишь самолет, то самое первое старший бортпроводник спросит, кто как себя чувствует, у кого какое настроение. Все друг за друга", — отмечает украинская стюардесса.

Сегодня многие стюардессы с нетерпением ждут возвращения к мирному небу, когда они снова смогут выполнять свою работу из Украины без страха и опасности.

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