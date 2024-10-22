У Львові можуть дозволити таксистам працювати у комендантську годину

Роботу таксі можуть дозволити в комендантську годину — де і коли це хочуть зробити
Цілком можливо, що Львів стане першим місто, де дозволять працювати таксистам під час комендантської години. Принаймні сервіс Uklon планує відновити роботу під час комендантської години у великих містах.
Про це повідомляє портал Dev.ua.
Де ще хочуть дозволити таксистам працювати у комендантську годину
За словами одного зі співзасновників сервісу Дмитра Дубровського, вже поданий запити у в міську та військову адміністрації, щоб це було дозволено.
"Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на заході Україні ми почнемо знову вмикати роботу в комендантську годину", — заявив Дубровський.
Він сподівається, що місцева влада великих міст (Києва, Дніпра та Одеси) теж приймуть позитивні рішення, щоб таксі могло працювати й вночі.
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