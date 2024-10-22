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Роботу таксі можуть дозволити в комендантську годину — де і коли це хочуть зробити

22 жовтня 2024 03:15
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Львові можуть дозволити таксистам працювати у комендантську годину
Машини таксі. Ілюстративне фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Цілком можливо, що Львів стане першим місто, де дозволять працювати таксистам під час комендантської години. Принаймні сервіс Uklon планує відновити роботу під час комендантської години у великих містах.

Про це повідомляє портал Dev.ua.

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За словами одного зі співзасновників сервісу Дмитра Дубровського, вже поданий запити у в міську та військову адміністрації, щоб це було дозволено.

"Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на заході Україні ми почнемо знову вмикати роботу в комендантську годину", — заявив Дубровський.

Він сподівається, що місцева влада великих міст (Києва, Дніпра та Одеси) теж приймуть позитивні рішення, щоб таксі могло працювати й вночі. 

Раніше ми писали, за відсутність яких речей в автомобілі можна отримати штраф. Також ми розповідали про простий спосіб дізнатися, які рідини  протикають з машини та звідки саме.

перевезення війна в Україні таксі Львів комендантська година

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