У Львові можуть дозволити таксистам працювати у комендантську годину

Машини таксі. Ілюстративне фото: pixels.com

Цілком можливо, що Львів стане першим місто, де дозволять працювати таксистам під час комендантської години. Принаймні сервіс Uklon планує відновити роботу під час комендантської години у великих містах.

Про це повідомляє портал Dev.ua.

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За словами одного зі співзасновників сервісу Дмитра Дубровського, вже поданий запити у в міську та військову адміністрації, щоб це було дозволено.

"Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше найближчим часом у містах на заході Україні ми почнемо знову вмикати роботу в комендантську годину", — заявив Дубровський.

Він сподівається, що місцева влада великих міст (Києва, Дніпра та Одеси) теж приймуть позитивні рішення, щоб таксі могло працювати й вночі.

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