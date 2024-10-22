Во Львове могут разрешить таксистам работать в комендантский час

Машины такси. Иллюстративное фото: pixels.com

Вполне возможно, что Львов станет первым городом, где разрешат работать таксистам во время комендантского часа. По крайней мере, сервис Uklon планирует возобновить работу во время комендантского часа в больших городах.

Об этом сообщает портал Dev.ua.

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По словам одного из соучредителей сервиса Дмитрия Дубровского, уже поданы запросы в городскую и военную администрации, чтобы это было разрешено.

"Мы уже получили определенные согласования. Скорее всего, в ближайшее время в городах на западе Украины мы начнем снова работать в комендантский час", — заявил Дубровский.

Он надеется, что местные власти крупных городов (Киева, Днепра и Одессы) тоже примут положительные решения, чтобы такси могло работать и ночью.

Раньше мы писали, за отсутствие каких вещей в автомобиле можно получить штраф. Также мы рассказывали о простом способе узнать, какие жидкости протекают из машины и откуда именно.