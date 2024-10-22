Во Львове могут разрешить таксистам работать в комендантский час

Работу такси могут разрешить в комендантский час — где и когда это хотят сделать
Вполне возможно, что Львов станет первым городом, где разрешат работать таксистам во время комендантского часа. По крайней мере, сервис Uklon планирует возобновить работу во время комендантского часа в больших городах.
Об этом сообщает портал Dev.ua.
Где еще хотят разрешить таксистам работать в комендантский час
По словам одного из соучредителей сервиса Дмитрия Дубровского, уже поданы запросы в городскую и военную администрации, чтобы это было разрешено.
"Мы уже получили определенные согласования. Скорее всего, в ближайшее время в городах на западе Украины мы начнем снова работать в комендантский час", — заявил Дубровский.
Он надеется, что местные власти крупных городов (Киева, Днепра и Одессы) тоже примут положительные решения, чтобы такси могло работать и ночью.
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