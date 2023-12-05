Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Родина вепрів перекрила шлях водіям на Львівщині — вдалося зняти на відео arrow

Родина вепрів перекрила шлях водіям на Львівщині — вдалося зняти на відео

5 грудня 2023 03:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Родина вепрів перекрила шлях водіям на Львівщині — вдалося зняти на відео
Родина диких кабанів переходить дорогу поблизу Дрогобича у Львівській області. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вервечка диких кабанів переходила дорогу поблизу Дрогобича Львівської області. Тварини тимчасово перекрили шлях водіям та призупинили рух авто.

Відповідне відео шириться соцмережами.

Читайте також:

Дикі кабани на дорозі біля Дрогобича

Так, на відео видно, як дикі кабани вервечкою переходять дорогу, а водії терпляче чекають, доки тварини зроблять свою справу.

Також можна помітити, як більш дорослі вепри підганяють менших, які практично не встигають за ними, рухаючись на ще недостатньо довгих ніжках. Інші молодші вепренята ж намагаються догнати старших братів та сестер.

Такі милі кадри вдалося задокументувати одному з водіїв, який так само як й інші, дав дорогу диким тваринам.

Нагадаємо, що нещодавно мережею поширили ще одне миле відео. На Закарпатті ведмеді вийшли на дорогу. Тварини були спокійними і з цікавістю дивилися на людей та їх авто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі