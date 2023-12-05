Родина вепрів перекрила шлях водіям на Львівщині — вдалося зняти на відео

Родина диких кабанів переходить дорогу поблизу Дрогобича у Львівській області. Фото: скриншот

Вервечка диких кабанів переходила дорогу поблизу Дрогобича Львівської області. Тварини тимчасово перекрили шлях водіям та призупинили рух авто.

Відповідне відео шириться соцмережами.

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Так, на відео видно, як дикі кабани вервечкою переходять дорогу, а водії терпляче чекають, доки тварини зроблять свою справу.

Також можна помітити, як більш дорослі вепри підганяють менших, які практично не встигають за ними, рухаючись на ще недостатньо довгих ніжках. Інші молодші вепренята ж намагаються догнати старших братів та сестер.

Такі милі кадри вдалося задокументувати одному з водіїв, який так само як й інші, дав дорогу диким тваринам.

Нагадаємо, що нещодавно мережею поширили ще одне миле відео. На Закарпатті ведмеді вийшли на дорогу. Тварини були спокійними і з цікавістю дивилися на людей та їх авто.