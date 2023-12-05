Семья вепрев перекрыла путь водителям во Львовской области — удалось снять на видео

Семья диких кабанов переходит дорогу вблизи Дрогобыча во Львовской области. Фото: скриншот

Вереница диких кабанов переходила дорогу вблизи Дрогобыча Львовской области. Животные временно перекрыли путь водителям и приостановили движение авто.

Соответствующее видео распространяется соцсетями.

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Так, на видео видно, как дикие кабаны вереницей переходят дорогу, а водители терпеливо ждут, пока животные сделают свое дело.

Также можно заметить, как более взрослые вепри подгоняют меньших, практически не успевающих за ними, двигаясь на еще недостаточно длинных ножках. Другие младшие вепренята пытаются догнать старших братьев и сестер.

Такие милые кадры удалось задокументировать одному из водителей, который, как и другие, дал дорогу диким животным.

Напомним, что недавно сетью распространили еще одно милое видео. На Закарпатье медведи вышли на дорогу. Животные были спокойны и с интересом смотрели на людей и их авто.