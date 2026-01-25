Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Роковини Іл-76 — у Львові пройшла акція на підтримку полонених

Роковини Іл-76 — у Львові пройшла акція на підтримку полонених

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 03:06
Не мовчи — у Львові вийшли на підтримку полонених ЗСУ
Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У центрі Львова відбулася масштабна акція "Не мовчи. Полон вбиває" на підтримку зниклих безвісти та військовополонених захисників України. Родини військових, ветерани та колишні в'язні російських тюрем зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченкові, щоб нагадати про тих, хто досі залишається в руках ворога.

Про подію повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте також:

Роковини трагедії Іл-76 — біль, що не вщухає

Головне гасло заходу нагадує: герої живуть, поки ми про них пам’ятаємо. Акцію приурочили до другої річниці падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Роковини Іл-76 — у Львові пройшла акція на підтримку полонених - фото 1
Учасники акції нагадали про полонених бійців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

24 січня 2024 року під час запланованого обміну сталася катастрофа, яка забрала десятки життів. Тоді Москва стверджувала, що на борту перебували українські полонені.

Роковини Іл-76 — у Львові пройшла акція на підтримку полонених - фото 2
Учасники акції на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Правда відкривається повільно — у листопаді 2024 року Росія передала Україні тіла загиблих у тій авіатрощі. ДНК-експертизи підтвердили особи частини захисників. Проте справжні обставини їхньої загибелі досі залишаються таємницею. Більшість ідентифікованих бійців поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Роковини Іл-76 — у Львові пройшла акція на підтримку полонених - фото 3
Учасники акції тримали в руках фото українських захисників, які зникли безвісти або утримується у полоні РФ. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вимагають дій, адже полон вбиває щодня. Учасники акції закликають міжнародні організації посилити тиск на Кремль. Родичі тримали плакати з іменами тих, хто роками не бачив рідної землі. Боротьба триває, доки останній українець не повернеться додому.

Раніше повідомлялось, що в український полон потрапив окупант РФ, який розстрілював бійців ЗСУ. СБУ оприлюднило його допит. 

Крім того, стало відомо, що кількість українських політв'язнів у РФ стрімко зросла в тисячі разів. Це сталось відразу після широкомасштабного вторгнення.

катастрофа Іл-76 ЗСУ Львів полонені війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації