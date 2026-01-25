Не мовчи — у Львові вийшли на підтримку полонених ЗСУ

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У центрі Львова відбулася масштабна акція "Не мовчи. Полон вбиває" на підтримку зниклих безвісти та військовополонених захисників України. Родини військових, ветерани та колишні в'язні російських тюрем зібралися біля пам’ятника Тарасові Шевченкові, щоб нагадати про тих, хто досі залишається в руках ворога.

Про подію повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Роковини трагедії Іл-76 — біль, що не вщухає

Головне гасло заходу нагадує: герої живуть, поки ми про них пам’ятаємо. Акцію приурочили до другої річниці падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Учасники акції нагадали про полонених бійців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

24 січня 2024 року під час запланованого обміну сталася катастрофа, яка забрала десятки життів. Тоді Москва стверджувала, що на борту перебували українські полонені.

Учасники акції на підтримку полонених у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Правда відкривається повільно — у листопаді 2024 року Росія передала Україні тіла загиблих у тій авіатрощі. ДНК-експертизи підтвердили особи частини захисників. Проте справжні обставини їхньої загибелі досі залишаються таємницею. Більшість ідентифікованих бійців поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Учасники акції тримали в руках фото українських захисників, які зникли безвісти або утримується у полоні РФ. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди вимагають дій, адже полон вбиває щодня. Учасники акції закликають міжнародні організації посилити тиск на Кремль. Родичі тримали плакати з іменами тих, хто роками не бачив рідної землі. Боротьба триває, доки останній українець не повернеться додому.

Раніше повідомлялось, що в український полон потрапив окупант РФ, який розстрілював бійців ЗСУ. СБУ оприлюднило його допит.

Крім того, стало відомо, що кількість українських політв'язнів у РФ стрімко зросла в тисячі разів. Це сталось відразу після широкомасштабного вторгнення.