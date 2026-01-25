Не молчи — во Львове вышли в поддержку пленных ВСУ

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В центре Львова состоялась масштабная акция "Не молчи. Плен убивает" в поддержку пропавших без вести и военнопленных защитников Украины. Семьи военных, ветераны и бывшие узники российских тюрем собрались возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы напомнить о тех, кто до сих пор остается в руках врага.

О событии сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

Годовщина трагедии Ил-76 — боль, которая не утихает

Главный лозунг мероприятия напоминает: герои живут, пока мы о них помним. Акцию приурочили ко второй годовщине падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

Участники акции напомнили о пленных бойцах ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

24 января 2024 года во время запланированного обмена произошла катастрофа, которая унесла десятки жизней. Тогда Москва утверждала, что на борту находились украинские пленные.

Участники акции в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Правда открывается медленно — в ноябре 2024 года Россия передала Украине тела погибших в той авиакатастрофе. ДНК-экспертизы подтвердили личности части защитников. Однако истинные обстоятельства их гибели до сих пор остаются тайной. Большинство идентифицированных бойцов похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Участники акции держали в руках фото украинских защитников, которые пропали без вести или удерживается в плену РФ. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди требуют действий, ведь плен убивает ежедневно. Участники акции призывают международные организации усилить давление на Кремль. Родственники держали плакаты с именами тех, кто годами не видел родной земли. Борьба продолжается, пока последний украинец не вернется домой.

Ранее сообщалось, что в украинский плен попал оккупант РФ, который расстреливал бойцов ВСУ. СБУ обнародовало его допрос.

Кроме того, стало известно, что количество украинских политзаключенных в РФ стремительно возросло в тысячи раз. Это произошло сразу после широкомасштабного вторжения.