Не молчи — во Львове вышли в поддержку пленных ВСУ

Годовщина Ил-76 — во Львове прошла акция в поддержку пленных
В центре Львова состоялась масштабная акция "Не молчи. Плен убивает" в поддержку пропавших без вести и военнопленных защитников Украины. Семьи военных, ветераны и бывшие узники российских тюрем собрались возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы напомнить о тех, кто до сих пор остается в руках врага.
О событии сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Годовщина трагедии Ил-76 — боль, которая не утихает
Главный лозунг мероприятия напоминает: герои живут, пока мы о них помним. Акцию приурочили ко второй годовщине падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.
24 января 2024 года во время запланированного обмена произошла катастрофа, которая унесла десятки жизней. Тогда Москва утверждала, что на борту находились украинские пленные.
Правда открывается медленно — в ноябре 2024 года Россия передала Украине тела погибших в той авиакатастрофе. ДНК-экспертизы подтвердили личности части защитников. Однако истинные обстоятельства их гибели до сих пор остаются тайной. Большинство идентифицированных бойцов похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.
Люди требуют действий, ведь плен убивает ежедневно. Участники акции призывают международные организации усилить давление на Кремль. Родственники держали плакаты с именами тех, кто годами не видел родной земли. Борьба продолжается, пока последний украинец не вернется домой.
Ранее сообщалось, что в украинский плен попал оккупант РФ, который расстреливал бойцов ВСУ. СБУ обнародовало его допрос.
Кроме того, стало известно, что количество украинских политзаключенных в РФ стремительно возросло в тысячи раз. Это произошло сразу после широкомасштабного вторжения.
Читайте Новини.LIVE!