Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Годовщина Ил-76 — во Львове прошла акция в поддержку пленных

Годовщина Ил-76 — во Львове прошла акция в поддержку пленных

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 03:06
Не молчи — во Львове вышли в поддержку пленных ВСУ
Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В центре Львова состоялась масштабная акция "Не молчи. Плен убивает" в поддержку пропавших без вести и военнопленных защитников Украины. Семьи военных, ветераны и бывшие узники российских тюрем собрались возле памятника Тарасу Шевченко, чтобы напомнить о тех, кто до сих пор остается в руках врага.

О событии сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте также:

Годовщина трагедии Ил-76 — боль, которая не утихает

Главный лозунг мероприятия напоминает: герои живут, пока мы о них помним. Акцию приурочили ко второй годовщине падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

Роковини Іл-76 — у Львові пройшла акція на підтримку полонених - фото 1
Участники акции напомнили о пленных бойцах ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

24 января 2024 года во время запланированного обмена произошла катастрофа, которая унесла десятки жизней. Тогда Москва утверждала, что на борту находились украинские пленные.

Роковини Іл-76 — у Львові пройшла акція на підтримку полонених - фото 2
Участники акции в поддержку пленных во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Правда открывается медленно — в ноябре 2024 года Россия передала Украине тела погибших в той авиакатастрофе. ДНК-экспертизы подтвердили личности части защитников. Однако истинные обстоятельства их гибели до сих пор остаются тайной. Большинство идентифицированных бойцов похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Роковини Іл-76 — у Львові пройшла акція на підтримку полонених - фото 3
Участники акции держали в руках фото украинских защитников, которые пропали без вести или удерживается в плену РФ. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди требуют действий, ведь плен убивает ежедневно. Участники акции призывают международные организации усилить давление на Кремль. Родственники держали плакаты с именами тех, кто годами не видел родной земли. Борьба продолжается, пока последний украинец не вернется домой.

Ранее сообщалось, что в украинский плен попал оккупант РФ, который расстреливал бойцов ВСУ. СБУ обнародовало его допрос.

Кроме того, стало известно, что количество украинских политзаключенных в РФ стремительно возросло в тысячи раз. Это произошло сразу после широкомасштабного вторжения.

катастрофа Ил-76 ВСУ Львов пленные война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации