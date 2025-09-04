Обстріл Львова у вересні 2024 — люди зібрались на молебні

Молебень у Львові в роковини обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Львів'яни 4 вересня зібралися на молебні на місці російського обстрілу. Рівно рік тому у Львові загинула ціла родина.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Львова у вересні 2024 року

Російські війська 4 вересня 2024 року завдали удару по Львову. Того дня від ворожих атак загинули восьмеро людей, серед них Євгенія Базилевич та її доньки Ярина, Дарина та Емілія.

Міський голова Андрій Садовий також прийшов вшанувати вбитих. Він повідомив, що це була наймасштабніша атака на місто за час війни. Тода армія РФ атакувала 179 будинків, 98% уже відбудовано, ще два в процесі.

Молебень у Львові в роковини обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Молебень у Львові в роковини обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Молебень у Львові в роковини обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Будинок після удару росіян. Фото: Новини.LIVE

На місці трагедії зібрались десятки людей та чоловік загиблої Євгенії Базилевич.

Нагадаємо, 4 вересня 2025 року окупанти завдали ракетного удару по Чернігівській області.

Росіяни вдарили по співробітниках гуманітарної місії з розмінування. Поблизу села Новоселівка вони проводили роботи з розмінування місцевості.

Наразі відомо, що загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення.