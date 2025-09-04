Обстрел Львова в сентябре 2024 — люди собрались на молебен

Молебен во Львове в годовщину обстрела. Фото: Новини.LIVE

Львовяне 4 сентября собрались на молебне на месте российского обстрела. Ровно год назад во Львове погибла целая семья.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Обстрелы Львова в сентябре 2024 года

Российские войска 4 сентября 2024 года нанесли удар по Львову. В тот день от вражеских атак погибли восемь человек, среди них Евгения Базилевич и ее дочери Ярина, Дарья и Эмилия.

Городской голова Андрей Садовый также пришел почтить память убитых. Он сообщил, что это была самая масштабная атака на город за время войны. Тогда армия РФ атаковала 179 домов, 98% уже отстроено, еще два в процессе.

На месте трагедии собрались десятки людей и муж погибшей Евгении Базилевич.

