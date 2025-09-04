Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Годовщина обстрела во Львове — люди собрались на молебен

Годовщина обстрела во Львове — люди собрались на молебен

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 19:07
Обстрел Львова в сентябре 2024 — люди собрались на молебен
Молебен во Львове в годовщину обстрела. Фото: Новини.LIVE

Львовяне 4 сентября собрались на молебне на месте российского обстрела. Ровно год назад во Львове погибла целая семья.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Львова в сентябре 2024 года

Российские войска 4 сентября 2024 года нанесли удар по Львову. В тот день от вражеских атак погибли восемь человек, среди них Евгения Базилевич и ее дочери Ярина, Дарья и Эмилия.

Городской голова Андрей Садовый также пришел почтить память убитых. Он сообщил, что это была самая масштабная атака на город за время войны. Тогда армия РФ атаковала 179 домов, 98% уже отстроено, еще два в процессе.

null
Молебен во Львове в годовщину обстрела. Фото: Новини.LIVE
null
Молебен во Львове в годовщину обстрела. Фото: Новини.LIVE
null
Молебен во Львове в годовщину обстрела. Фото: Новини.LIVE
null
Дом после удара россиян. Фото: Новини.LIVE

На месте трагедии собрались десятки людей и муж погибшей Евгении Базилевич.

Напомним, 4 сентября 2025 года оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговской области.

Россияне ударили по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию. Вблизи села Новоселовка они проводили работы по разминированию местности.

Известно, что погибли два человека, еще трое получили ранения.

Львов обстрелы Андрей Садовый война в Украине жертвы
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации