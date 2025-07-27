Скнилівська трагедія 2002 року — що про неї відомо

Катастрофа під час авіашоу у Львові. Фото: Вікіпедія

Рівно 23 роки тому, 27 липня 2002 року, на військовому аеродромі "Скнилів" у Львові сталася трагедія. Це була найбільша катастрофа в історії авіаційних шоу, в якій загинуло 77 людей, і ще сотні були поранені.

Новини.LIVE зібрало ключові загальновідомі факти трагічної події.

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Катастрофа на авіашоу у Львові

Зокрема, 27 липня на львівському аеродромі відзначали 60-ту річницю 14-го авіаційного корпусу Повітряних сил України. У межах святкування було влаштовано авіашоу з елементами вищого пілотажу, яке зібрало близько 10 тисяч глядачів, серед яких було чимало дітей.

Показові польоти виконували пілоти першого класу групи "Українські соколи" — полковники 45-річний Володимир Топонар і 49-річний Юрій Єгоров. Спочатку вони мали виступати на винищувачі МіГ-29УБ (№20) з 114-ї бригади тактичної авіації, однак через несприятливу погоду його не вдалося доправити до Львова з Івано-Франківська. У результаті льотчики показували клас на Су-27УБ (борт №42), який належав 9-му винищувальному авіаційному полку.

Сама авіакатастрофа сталася близько 12:52, під час завершення фігури "напівпетля", яку Су-27УБ виконав на критично низькій висоті.

Як відомо, пілот намагався вирівняти літак і перейти до горизонтального польоту, щоб уникнути зіткнення із землею. Проте стабілізатор зачепив дерево, а крило — бетонне покриття злітної смуги. Після цього Су-27УБ врізався у Су-17М4Р, а правим крилом зачепив штурманський ліхтар вантажного Іл-76ТД. Літак зробив три оберти навколо своєї осі та впав у натовп людей, які вийшли на аеродром, аби краще бачити пілотаж. Після цього літак вибухнув.

Момент, коли літак врізається "носом" у заповнене глядачами льотне поле. Фото: UNIAN

На момент зіткнення обидва пілоти катапультувалися, однак занадто пізно — після контакту з землею, тому зазнали легких травм.

Жертвами трагедії стали 77 людей, серед них — 28 дітей. Ще близько 500 осіб отримали поранення різної тяжкості. Трагедія викликала глибокий шок в Україні та світі через масштаб загиблих і постраждалих.

Катастрофа на авіашоу у Львові. Фото: armyinform.com.ua

В чому причина авіакатастрофи

Основною причиною трагедії стала помилка дії екіпажу. Під час виконання фігури вищого пілотажу літак вийшов за межі безпечної зони, втратив контроль і впав у натовп.

Робота комісії з розслідування виявила цілу низку порушень, що призвели до катастрофи:

неправильне планування польоту: маневр не був достатньо продуманий — льотчики не врахували потенційну небезпеку обраної фігури в конкретних умовах і не змогли вчасно змінити траєкторію через хибні розрахунки.

маневр не був достатньо продуманий — льотчики не врахували потенційну небезпеку обраної фігури в конкретних умовах і не змогли вчасно змінити траєкторію через хибні розрахунки. відсутність належної підготовки: екіпаж не мав належного рівня підготовки для виконання такого ризикованого пілотажу в умовах обмеженого простору.

екіпаж не мав належного рівня підготовки для виконання такого ризикованого пілотажу в умовах обмеженого простору. порушення інструкцій: під час польоту пілоти не дотримувались встановлених норм і вимог безпеки.

під час польоту пілоти не дотримувались встановлених норм і вимог безпеки. недостатня координація організаторів заходу: авіашоу було організоване з порушеннями (недотриманням заходів безпеки) і не передбачало достатньої безпеки для глядачів. Зокрема, була відсутня належна огорожа та був слабкий контроль за присутніми.

Кого покарали

Розслідування обставин катастрофи здійснювали Генеральна прокуратура України та спеціальна комісія Міністерством оборони.

Основними факторами трагедії визнали погану організацію, підготовку до шоу та його проведення. Окрім того, екіпаж звинуватили у відхиленні від польотного завдання, професійній недбалості та браку необхідної кваліфікації.

Самі ж пілоти свою провину не визнавали. Вони заявляли, що причиною аварії стала погана організація авіашоу. Зокрема, їхні польотні карти не відповідали реальній топографії місцевості, де проводилися фігури. Також наголошували, що виконували складні маневри на винищувачі, на якому попередньо не тренувалися.

У день трагедії міністр оборони Володимир Шкідченко того часу подав у відставку, однак президент Леонід Кучма її не прийняв. Натомість з посад були звільнені головнокомандувач Повітряних сил генерал-полковник Віктор Стрельников та командувач 14-го авіакорпусу Сергій Онищенко. Військова прокуратура також заарештувала трьох високопосадовців з оборонного відомства.

Також відомо, що до відповідальності притягнули десять осіб, причетних до організації та проведення шоу. Льотчики були визнані винними у катастрофі через недбалість і порушення плану польоту. Усього було відкрито кримінальні провадження щодо 12 осіб, але через три роки суд виправдав чотирьох генералів.

Пілота Володимира Топонаря засудили до 14 років позбавлення волі (фактично відбув 11 років), другого пілота Юрія Єгорова — до 8 років (звільнений через 2,5 роки). Командувач 14-го корпусу Анатолій Третьяков отримав 6 років ув’язнення (вийшов на волю у 2007 році), а підполковник Юрій Яцюк, який був помічником керівника польотів — 5 років (відсидів майже три). Начальник служби безпеки польотів корпусу Анатолій Лукіних отримав умовний термін — 4 роки.

Крім того, Військовий апеляційний суд зобов’язав виплатити компенсацію за знищений літак: з Топонаря — 7,2 млн гривень, з Єгорова — 2,458 млн гривень, з Третьякова та Яцюка — по 800 тисяч гривень. Згодом розміри виплат були зменшені.

Сім’ям загиблих було виплачено від 10 до 100 тисяч гривень за кожного загиблого. Поранені отримали менші суми, однак значна частина з них залишилися людьми з інвалідністю на все життя.

Після трагедії в Україні ввели заборону на проведення авіашоу. Групу "Українські соколи" було розформовано. На місці львівського аеродрому Скнилів тепер побудовано аеропорт імені Данила Галицького. Біля входу з боку вулиці Городоцької встановлено капличку, біля якої щороку відбуваються панахиди в пам’ять про жертв Скнилівської трагедії.

Інші авіакатастрофи

Нагадаємо, що 22 липня 2025 року на Волині під час бойового польоту впав винищувач Mirage-2000. Інцидент стався на одному з військових аеродромів.

Також ми писали, що у місті Тинда Російської Федерації, у четвер 24 липня впав пасажирський літак. На борту переживали 49 людей — всі вони загинули.