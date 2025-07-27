Скниловская трагедия 2002 года - что о ней известно

Катастрофа во время авиашоу во Львове. Фото: Википедия

Ровно 23 года назад, 27 июля 2002 года, на военном аэродроме "Скнилов" во Львове произошла трагедия. Это была крупнейшая катастрофа в истории авиационных шоу, в которой погибло 77 человек, и еще сотни были ранены.

Новини.LIVE собрало ключевые общеизвестные факты трагического события.

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Катастрофа на авиашоу во Львове

В частности, 27 июля на львовском аэродроме отмечали 60-ю годовщину 14-го авиационного корпуса Воздушных сил Украины. В рамках празднования было устроено авиашоу с элементами высшего пилотажа, которое собрало около 10 тысяч зрителей, среди которых было немало детей.

Показательные полеты выполняли пилоты первого класса группы "Украинские соколы" — полковники 45-летний Владимир Топонар и 49-летний Юрий Егоров. Сначала они должны были выступать на истребителе МиГ-29УБ (№20) из 114-й бригады тактической авиации, однако из-за неблагоприятной погоды его не удалось доставить во Львов из Ивано-Франковска. В результате летчики показывали класс на Су-27УБ (борт №42), который принадлежал 9-му истребительному авиационному полку.

Сама авиакатастрофа произошла около 12:52, во время завершения фигуры "полупетля", которую Су-27УБ выполнил на критически низкой высоте.

Как известно, пилот пытался выровнять самолет и перейти к горизонтальному полету, чтобы избежать столкновения с землей. Однако стабилизатор задел дерево, а крыло - бетонное покрытие взлетной полосы. После этого Су-27УБ врезался в Су-17М4Р, а правым крылом задел штурманский фонарь грузового Ил-76ТД. Самолет сделал три оборота вокруг своей оси и упал в толпу людей, которые вышли на аэродром, чтобы лучше видеть пилотаж. После этого самолет взорвался.

Момент, когда самолет врезается "носом" в заполненное зрителями летное поле. Фото: UNIAN

На момент столкновения оба пилота катапультировались, однако слишком поздно — после контакта с землей, поэтому получили легкие травмы.

Жертвами трагедии стали 77 человек, среди них — 28 детей. Еще около 500 человек получили ранения различной тяжести. Трагедия вызвала глубокий шок в Украине и мире из-за масштаба погибших и пострадавших.

Катастрофа на авиашоу во Львове. Фото: armyinform.com.ua

В чем причина авиакатастрофы

Основной причиной трагедии стала ошибка действия экипажа. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа самолет вышел за пределы безопасной зоны, потерял контроль и упал в толпу.

Работа комиссии по расследованию выявила целый ряд нарушений, приведших к катастрофе:

неправильное планирование полета: маневр не был достаточно продуман — летчики не учли потенциальную опасность выбранной фигуры в конкретных условиях и не смогли вовремя изменить траекторию из-за ошибочных расчетов.

маневр не был достаточно продуман — летчики не учли потенциальную опасность выбранной фигуры в конкретных условиях и не смогли вовремя изменить траекторию из-за ошибочных расчетов. отсутствие надлежащей подготовки: экипаж не имел должного уровня подготовки для выполнения такого рискованного пилотажа в условиях ограниченного пространства.

экипаж не имел должного уровня подготовки для выполнения такого рискованного пилотажа в условиях ограниченного пространства. нарушение инструкций: во время полета пилоты не придерживались установленных норм и требований безопасности.

во время полета пилоты не придерживались установленных норм и требований безопасности. недостаточная координация организаторов мероприятия: авиашоу было организовано с нарушениями (несоблюдением мер безопасности) и не предусматривало достаточной безопасности для зрителей. В частности, отсутствовало надлежащее ограждение и был слабый контроль за присутствующими.

Кого наказали

Расследование обстоятельств катастрофы осуществляли Генеральная прокуратура Украины и специальная комиссия Министерством обороны.

Основными факторами трагедии признали плохую организацию, подготовку к шоу и его проведение. Кроме того, экипаж обвинили в отклонении от полетного задания, профессиональной халатности и отсутствии необходимой квалификации.

Сами же пилоты свою вину не признавали. Они заявляли, что причиной аварии стала плохая организация авиашоу. В частности, их полетные карты не соответствовали реальной топографии местности, где проводились фигуры. Также отмечали, что выполняли сложные маневры на истребителе, на котором предварительно не тренировались.

В день трагедии министр обороны Владимир Шкидченко того времени подал в отставку, однако президент Леонид Кучма ее не принял. Зато с должностей были уволены главнокомандующий Воздушных сил генерал-полковник Виктор Стрельников и командующий 14-го авиакорпуса Сергей Онищенко. Военная прокуратура также арестовала трех высокопоставленных чиновников из оборонного ведомства.

Также известно, что к ответственности привлекли десять человек, причастных к организации и проведению шоу. Летчики были признаны виновными в катастрофе из-за халатности и нарушения плана полета. Всего были открыты уголовные производства в отношении 12 человек, но через три года суд оправдал четырех генералов.

Пилота Владимира Топонаря приговорили к 14 годам лишения свободы (фактически отбыл 11 лет), второго пилота Юрия Егорова — к 8 годам (освобожден через 2,5 года). Командующий 14-го корпуса Анатолий Третьяков получил 6 лет заключения (вышел на свободу в 2007 году), а подполковник Юрий Яцюк, который был помощником руководителя полетов — 5 лет (отсидел почти три). Начальник службы безопасности полетов корпуса Анатолий Лукиных получил условный срок — 4 года.

Кроме того, Военный апелляционный суд обязал выплатить компенсацию за уничтоженный самолет: с Топонаря — 7,2 млн гривен, с Егорова — 2,458 млн гривен, с Третьякова и Яцюка — по 800 тысяч гривен. Впоследствии размеры выплат были уменьшены.

Семьям погибших было выплачено от 10 до 100 тысяч гривен за каждого погибшего. Раненые получили меньшие суммы, однако значительная часть из них остались людьми с инвалидностью на всю жизнь.

После трагедии в Украине ввели запрет на проведение авиашоу. Группа "Украинские соколы" была расформирована. На месте львовского аэродрома Скнилов теперь построен аэропорт имени Даниила Галицкого. У входа со стороны улицы Городоцкой установлена часовня, возле которой ежегодно проходят панихиды в память о жертвах Скниловской трагедии.

Другие авиакатастрофы

Напомним, что 22 июля 2025 года на Волыни во время боевого полета упал истребитель Mirage-2000. Инцидент произошел на одном из военных аэродромов.

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