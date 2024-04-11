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Росія атакувала два об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині, — ОВА

11 квітня 2024 08:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія атакувала два об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині, — ОВА
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вранці в четвер, 11 квітня, атакували Львівську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі на двох об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

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"Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському.

На місцях влучань сталися загоряння, їх оперативно загасили вогнеборці. 

Внаслідок російського обстрілу обійшлося без жертв та постраждалих.

"Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", — додав Козицький.

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Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, під час масованої атаки ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Київщині.

Також ми писали, що найскладніша ситуація через російські обстріли фіксується в Харківській області.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, під час масованої атаки росіяни виводили в море підводний ракетоносій.

Львів
Львівська область
обстріли
окупанти
енергосистема
війна в Україні

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