Росія атакувала два об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині, — ОВА
Російські війська вранці в четвер, 11 квітня, атакували Львівську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі на двох об'єктах енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.
Атака РФ на Львівщину 11 квітня
"Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському.
На місцях влучань сталися загоряння, їх оперативно загасили вогнеборці.
Внаслідок російського обстрілу обійшлося без жертв та постраждалих.
"Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", — додав Козицький.
Нагадаємо, під час масованої атаки ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Київщині.
Також ми писали, що найскладніша ситуація через російські обстріли фіксується в Харківській області.
За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, під час масованої атаки росіяни виводили в море підводний ракетоносій.
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