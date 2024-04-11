Росія атакувала два об'єкти критичної інфраструктури на Львівщині, — ОВА

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: AP

Російські війська вранці в четвер, 11 квітня, атакували Львівську область. Внаслідок обстрілу сталися пожежі на двох об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

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"Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському.

На місцях влучань сталися загоряння, їх оперативно загасили вогнеборці.

Внаслідок російського обстрілу обійшлося без жертв та постраждалих.

"Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", — додав Козицький.

Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, під час масованої атаки ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Київщині.

Також ми писали, що найскладніша ситуація через російські обстріли фіксується в Харківській області.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, під час масованої атаки росіяни виводили в море підводний ракетоносій.