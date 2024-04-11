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Россия атаковала два объекта критической инфраструктуры на Львовщине, — ОВА

11 апреля 2024 08:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия атаковала два объекта критической инфраструктуры на Львовщине, — ОВА
Последствия атаки. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска утром в четверг, 11 апреля, атаковали Львовскую область. В результате обстрела произошли пожары на двух объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

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"Ночью вражеские крылатые ракеты разного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области", — говорится в сообщении.

Известно, что это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция в Червоноградском.

На местах попаданий случились возгорания, их оперативно потушили пожарные.

В результате российских обстрелов обошлось без жертв и пострадавших.

"Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", — добавил Козицкий.

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Скриншот поста Козицкого

Напомним, во время массированной атаки враг попал в объект критической инфраструктуры в Киевской области.

Также мы писали, что самая сложная ситуация из-за российских обстрелов фиксируется в Харьковской области.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, во время массированной атаки россияне выводили в море подводный ракетоноситель.

Львов
Львовская область
обстрелы
оккупанты
энергосистема
война в Украине

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