Россия атаковала два объекта критической инфраструктуры на Львовщине, — ОВА
Российские войска утром в четверг, 11 апреля, атаковали Львовскую область. В результате обстрела произошли пожары на двух объектах энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.
Атака РФ на Львовщину 11 апреля
"Ночью вражеские крылатые ракеты разного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области", — говорится в сообщении.
Известно, что это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция в Червоноградском.
На местах попаданий случились возгорания, их оперативно потушили пожарные.
В результате российских обстрелов обошлось без жертв и пострадавших.
"Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", — добавил Козицкий.
Напомним, во время массированной атаки враг попал в объект критической инфраструктуры в Киевской области.
Также мы писали, что самая сложная ситуация из-за российских обстрелов фиксируется в Харьковской области.
По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, во время массированной атаки россияне выводили в море подводный ракетоноситель.
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