Россия атаковала два объекта критической инфраструктуры на Львовщине, — ОВА

Последствия атаки. Иллюстративное фото: AP

Российские войска утром в четверг, 11 апреля, атаковали Львовскую область. В результате обстрела произошли пожары на двух объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель ОВА Максим Козицкий.

Читайте также:

Атака РФ на Львовщину 11 апреля

"Ночью вражеские крылатые ракеты разного класса и БпЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области", — говорится в сообщении.

Известно, что это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция в Червоноградском.

На местах попаданий случились возгорания, их оперативно потушили пожарные.

В результате российских обстрелов обошлось без жертв и пострадавших.

"Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", — добавил Козицкий.

Скриншот поста Козицкого

Напомним, во время массированной атаки враг попал в объект критической инфраструктуры в Киевской области.

Также мы писали, что самая сложная ситуация из-за российских обстрелов фиксируется в Харьковской области.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, во время массированной атаки россияне выводили в море подводный ракетоноситель.