Енергетичний об'єкт на Львівщині зазнав удару дронами

Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

У ніч на 23 грудня російські війська здійснили атаку бойовими безпілотниками по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на території Львівської області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На Львівщині під атакою опинився енергооб'єкт

Внаслідок удару зафіксовано наслідки для енергетичного об'єкта.

Повідомлення від Максима Козицького. Фото: скриншот

Наразі на місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби пошкоджень і ліквідовують наслідки атаки. Деталі щодо впливу обстрілу на енергопостачання уточнюються.

Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок атаки пошкоджено будинок. А у Житомирській області через обстріл загинула дитина 2021 року народження.