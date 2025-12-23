Енергетичний об'єкт на Львівщині зазнав удару дронами

Росія атакувала критичний енергооб'єкт у Львівській області
Дата публікації: 23 грудня 2025 10:32
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України
У ніч на 23 грудня російські війська здійснили атаку бойовими безпілотниками по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на території Львівської області.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
На Львівщині під атакою опинився енергооб'єкт
Внаслідок удару зафіксовано наслідки для енергетичного об'єкта.
Наразі на місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби пошкоджень і ліквідовують наслідки атаки. Деталі щодо впливу обстрілу на енергопостачання уточнюються.
Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок атаки пошкоджено будинок. А у Житомирській області через обстріл загинула дитина 2021 року народження.
