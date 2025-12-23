Відео
Росія атакувала критичний енергооб'єкт у Львівській області

Росія атакувала критичний енергооб'єкт у Львівській області

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 10:32
Енергетичний об'єкт на Львівщині зазнав удару дронами
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

У ніч на 23 грудня російські війська здійснили атаку бойовими безпілотниками по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури на території Львівської області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

На Львівщині під атакою опинився енергооб'єкт

Внаслідок удару зафіксовано наслідки для енергетичного об'єкта.

null
Повідомлення від Максима Козицького. Фото: скриншот

Наразі на місці працюють відповідні служби, які оцінюють масштаби пошкоджень і ліквідовують наслідки атаки. Деталі щодо впливу обстрілу на енергопостачання уточнюються.

Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок атаки пошкоджено будинок. А у Житомирській області через обстріл загинула дитина 2021 року народження.

Львівська область обстріли війна енергетика атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
