Україна
Главная Львов Россия атаковала критический энергообъект во Львовской области

Россия атаковала критический энергообъект во Львовской области

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 10:32
Энергетический объект на Львовщине подвергся удару дронами
Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на 23 декабря российские войска совершили атаку боевыми беспилотниками по объекту критической энергетической инфраструктуры на территории Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Читайте также:

На Львовщине под атакой оказался энергообъект

В результате удара зафиксированы последствия для энергетического объекта.

null
Сообщение от Максима Козицкого. Фото: скриншот

Сейчас на месте работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия атаки. Детали о влиянии обстрела на энергоснабжение уточняются.

Напомним, на Ровенщине в результате атаки поврежден дом. А в Житомирской области из-за обстрела погиб ребенок 2021 года рождения.

Львовская область обстрелы энергетика атака
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
