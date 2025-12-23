Энергетический объект на Львовщине подвергся удару дронами

Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на 23 декабря российские войска совершили атаку боевыми беспилотниками по объекту критической энергетической инфраструктуры на территории Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

На Львовщине под атакой оказался энергообъект

В результате удара зафиксированы последствия для энергетического объекта.

Сообщение от Максима Козицкого. Фото: скриншот

Сейчас на месте работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия атаки. Детали о влиянии обстрела на энергоснабжение уточняются.

Напомним, на Ровенщине в результате атаки поврежден дом. А в Житомирской области из-за обстрела погиб ребенок 2021 года рождения.