Энергетический объект на Львовщине подвергся удару дронами

Россия атаковала критический энергообъект во Львовской области
Дата публикации 23 декабря 2025 10:32
Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины
В ночь на 23 декабря российские войска совершили атаку боевыми беспилотниками по объекту критической энергетической инфраструктуры на территории Львовской области.
Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
В результате удара зафиксированы последствия для энергетического объекта.
Сейчас на месте работают соответствующие службы, которые оценивают масштабы повреждений и ликвидируют последствия атаки. Детали о влиянии обстрела на энергоснабжение уточняются.
Напомним, на Ровенщине в результате атаки поврежден дом. А в Житомирской области из-за обстрела погиб ребенок 2021 года рождения.
