Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Росія атакувала Львів ракетами: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі.

Росія атакувала Львів ракетами: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі.

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 05:36
Обстріл Львова 30 липня - пошкоджені будинки та є постраждалі
Пошкоджений будинок у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Росіяни у четвер зранку, 30 липня, атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок ворожого удару у місті пошкоджені кілька багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Перші наслідки атаки РФ на Львів 30 липня

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок обстрілу у місті, попередньо, пошкоджені дві багатоповерхівки.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджені дві багатоповерхівки. Працюють рятувальники", — йшлося у повідомленні о 05:15.

Пізніше Козицький уточнив, що надходять повідомлення про постраждалих. Кількість наразі невідома.

Читайте також:

Зазначимо, що мер Львова Андрій Садовий теж в Telegram писав, що атаковані два житлових будинки.

Новина доповнюється...

Львів обстріли постраждалі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації