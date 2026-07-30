Обстріл Львова 30 липня - пошкоджені будинки та є постраждалі

Пошкоджений будинок у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Росіяни у четвер зранку, 30 липня, атакували Львів крилатими ракетами. Внаслідок ворожого удару у місті пошкоджені кілька багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Перші наслідки атаки РФ на Львів 30 липня

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі написав, що внаслідок обстрілу у місті, попередньо, пошкоджені дві багатоповерхівки.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки у Львові пошкоджені дві багатоповерхівки. Працюють рятувальники", — йшлося у повідомленні о 05:15.

Пізніше Козицький уточнив, що надходять повідомлення про постраждалих. Кількість наразі невідома.

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Зазначимо, що мер Львова Андрій Садовий теж в Telegram писав, що атаковані два житлових будинки.

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