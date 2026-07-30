Обстрел Львова 30 июля — повреждены дома, есть пострадавшие

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В четверг утром, 30 июля, россияне нанесли удар по Львову крылатыми ракетами. В результате вражеского удара в городе повреждены несколько многоэтажных домов.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Первые последствия атаки РФ на Львов 30 июля

Начальник Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Telegram-канале написал, что в результате обстрела в городе, по предварительным данным, повреждены два многоэтажных дома.

«По предварительной информации, в результате ракетной атаки во Львове повреждены два многоэтажных дома. Работают спасатели», — говорилось в сообщении в 05:15.

Позже Козицкий уточнил, что поступают сообщения о пострадавших. Их количество пока неизвестно.

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Отметим, что мэр Львова Андрей Садовый также написал в Telegram, что были атакованы два жилых дома.

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