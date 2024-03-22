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Росія атакувала Львівщину "шахедами" — є влучання в енергетичний об'єкт

22 березня 2024 08:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росія атакувала Львівщину "шахедами" — є влучання в енергетичний об'єкт
Наслідки атаки по енергетичній інфраструктурі Львова. Фото архівне: Офіс генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Країна-терорист Росія вкотре завдала ракетного удару по Україні вранці 22 березня. Під прицілом окупантів був і Львів. Зокрема, на Стрийщині ворог поцілив у об'єкт енергетичної інфраструктури, а у Золочівському районі спалахнула пожежа через падіння збитого безпілотника.  

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

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За словами Козицького, внаслідок влучання в енергетичний об'єкт спалахнула пожежа. Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати вогонь. На щастя, інформації про постраждалих поки не надходило. 

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Інформація про влучання. Фото: скриншот

Крім того, у Золочівському районі спалахнула пожежа у лісовому масиві. Причина — падіння уламків російського безпілотника, який збили сили протиповітряної оборони. 

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Інформація про пожежу. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту. 

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Львів
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росіяни
безпілотники
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окупанти
війна в Україні
війна
Максим Козицький

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