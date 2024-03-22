Росія атакувала Львівщину "шахедами" — є влучання в енергетичний об'єкт

Наслідки атаки по енергетичній інфраструктурі Львова. Фото архівне: Офіс генерального прокурора

Країна-терорист Росія вкотре завдала ракетного удару по Україні вранці 22 березня. Під прицілом окупантів був і Львів. Зокрема, на Стрийщині ворог поцілив у об'єкт енергетичної інфраструктури, а у Золочівському районі спалахнула пожежа через падіння збитого безпілотника.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За словами Козицького, внаслідок влучання в енергетичний об'єкт спалахнула пожежа. Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати вогонь. На щастя, інформації про постраждалих поки не надходило.

Інформація про влучання. Фото: скриншот

Крім того, у Золочівському районі спалахнула пожежа у лісовому масиві. Причина — падіння уламків російського безпілотника, який збили сили протиповітряної оборони.

Інформація про пожежу. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

Крім того, через атаку Запорізька атомна електростанція перебуває на межі чергового блекауту.