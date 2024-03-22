Россия атаковала Львовщину "шахедами" — есть попадание в энергетический объект

Последствия атаки по энергетической инфраструктуре Львова. Фото архивное: Офис генерального прокурора

Страна-террорист Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Украине утром 22 марта. Под прицелом оккупантов был и Львов. В частности, на Стрыйщине враг попал в объект энергетической инфраструктуры, а в Золочевском районе вспыхнул пожар из-за падения сбитого беспилотника.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По словам Козицкого, в результате попадания в энергетический объект вспыхнул пожар. Пока огнеборцы пытаются ликвидировать огонь. К счастью, информации о пострадавших пока не поступало.

Информация о попадании. Фото: скриншот

Кроме того, в Золочевском районе вспыхнул пожар в лесном массиве. Причина — падение обломков российского беспилотника, которые сбили силы противовоздушной обороны.

Информация о пожаре. Фото: скриншот

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждение объектов генерации в различных областях.

Кроме того, из-за атаки Запорожская атомная электростанция находится на грани очередного блэкаута.