Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Росія вдарила дроном по Львівщині

Росія вдарила дроном по Львівщині

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 08:18
У Львівській області дрон влучив в об'єкт інфраструктури
Дим здіймається від пожежі. Фото: соцмережі

У Львівській області під час російської атаки вранці, 27 січня, було уражено об'єкт інфраструктури. На місці влучання видніється дим. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Реклама
Читайте також:

Російські війська атакували Львівщину

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Водночас наголошується, що дані щодо інциденту можуть змінюватися.

Раніше в Львівській ОВА повідомляли про загрозу удару дрона в Золочівському районі.

Повітряна тривога тривала 25 хвилин. Сигнал про загрозу пролунав о 07:24, а вже о 07:49 пролунав відбій. 

null
Повідомлення. Фото: скриншот

Тим часом в соцмережах ширяться відео, що у Бродах видніється густа чорна хмара диму після влучання безпілотника.

Нагадаємо, тим часом в Одесі триває ліквідація наслідків атак дронів. Відомо, що під завалами одного з будинків можуть бути люди.

Також в Харкові та по області виникли масові відключення електроенергії після обстрілів.

пожежа вибух Львівська область дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації