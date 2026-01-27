У Львівській області дрон влучив в об'єкт інфраструктури

Дим здіймається від пожежі. Фото: соцмережі

У Львівській області під час російської атаки вранці, 27 січня, було уражено об'єкт інфраструктури. На місці влучання видніється дим.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Російські війська атакували Львівщину

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Водночас наголошується, що дані щодо інциденту можуть змінюватися.

Раніше в Львівській ОВА повідомляли про загрозу удару дрона в Золочівському районі.

Повітряна тривога тривала 25 хвилин. Сигнал про загрозу пролунав о 07:24, а вже о 07:49 пролунав відбій.

Повідомлення. Фото: скриншот

Тим часом в соцмережах ширяться відео, що у Бродах видніється густа чорна хмара диму після влучання безпілотника.

Нагадаємо, тим часом в Одесі триває ліквідація наслідків атак дронів. Відомо, що під завалами одного з будинків можуть бути люди.

Також в Харкові та по області виникли масові відключення електроенергії після обстрілів.