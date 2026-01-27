Видео
Главная Львов Россия ударила дроном по Львовской области

Россия ударила дроном по Львовской области

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 08:18
Во Львовской области дрон попал в объект инфраструктуры
Дым поднимается от пожара. Фото: соцсети

Во Львовской области во время российской атаки утром, 27 января, был поражен объект инфраструктуры. На месте попадания виднеется дым.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Читайте также:

Российские войска атаковали Львовскую область

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время отмечается, что данные по инциденту могут меняться.

Ранее во Львовской ОГА сообщали об угрозе удара дрона в Золочевском районе.

Воздушная тревога продолжалась 25 минут. Сигнал об угрозе прозвучал в 07:24, а уже в 07:49 прозвучал отбой.

null
Сообщение. Фото: скриншот

Тем временем в соцсетях распространяются видео, что в Бродах виднеется густое черное облако дыма после попадания беспилотника.

Напомним, тем временем в Одессе продолжается ликвидация последствий атак дронов. Известно, что под завалами одного из домов могут быть люди.

Также в Харькове и по области возникли массовые отключения электроэнергии после обстрелов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
