Во Львовской области дрон попал в объект инфраструктуры

Во Львовской области во время российской атаки утром, 27 января, был поражен объект инфраструктуры. На месте попадания виднеется дым.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время отмечается, что данные по инциденту могут меняться.

Ранее во Львовской ОГА сообщали об угрозе удара дрона в Золочевском районе.

Воздушная тревога продолжалась 25 минут. Сигнал об угрозе прозвучал в 07:24, а уже в 07:49 прозвучал отбой.

Тем временем в соцсетях распространяются видео, что в Бродах виднеется густое черное облако дыма после попадания беспилотника.

Напомним, тем временем в Одессе продолжается ликвидация последствий атак дронов. Известно, что под завалами одного из домов могут быть люди.

Также в Харькове и по области возникли массовые отключения электроэнергии после обстрелов.