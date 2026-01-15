Росіяни дронами атакували Львів — є влучання

Рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У четвер вранці, 15 січня, російські окупанти безпілотниками атакували Львів. Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.

Про це інформують мер Львова Андрій Садовий та очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

Атака РФ на Львів 15 січня — що відомо

Сьогодні вранці російські армійці дронами атакували Львів.

За інформацією глави ОВА, попередньо, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Всі профільні служби виїхали на місце.

Під час атаки у місті лунали потужні вибухи. Про це, зокрема, писав міський голова Львова Андрій Садовий.

"У Львові було чути вибухи. Інформацію уточнюємо. Прошу залишатися у безпечному місці", — зазначав мер.

Згодом він додав, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Бандері.

"Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше.

Попередньо — без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд.

Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч — зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках", — поінформував Садовий.

Скриншот повідомлень Козицького/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Києві та Львові лунали потужні вибухи — міста атакували дрони.

Також ми інформували, що вибухи у Києві лунали й 14 січня — сили ППО працювали про ворожих безпілотниках.