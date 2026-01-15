Россияне дронами атаковали Львов — есть попадания

Спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В четверг утром, 15 января, российские оккупанты беспилотниками атаковали Львов. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

Об этом информируют мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

Атака РФ на Львов 15 января — что известно

Сегодня утром российские армейцы дронами атаковали Львов.

По информации главы ОВА, предварительно, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место.

Во время атаки в городе раздавались мощные взрывы. Об этом, в частности, писал городской голова Львова Андрей Садовый.

"Во Львове были слышны взрывы. Информацию уточняем. Прошу оставаться в безопасном месте", — отмечал мэр.

Позже он добавил, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

"Символическое место — то, чего агрессор боится больше всего.

Предварительно — без пострадавших. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке.

Взрывной волной выбило окна в домах рядом — в частности в корпусе политехники и жилых домах", — сообщил Садовый.

Напомним, что сегодня утром в Киеве и Львове раздавались мощные взрывы — города атаковали дроны.

Также мы информировали, что взрывы в Киеве раздавались и 14 января — силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.