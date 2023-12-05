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Росіяни атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині

5 грудня 2023 09:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни атакували об'єкт інфраструктури на Львівщині
Дим від вибуху у місті. Фото (ілюстративне): із соцмереж
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Під час повітряної тривоги цієї ночі російські окупанти атакували трьома безпілотниками обʼєкт інфраструктури на Львівщині. Внаслідок удару виникла пожежа, але її вже ліквідували. 

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Козицький розповів, що сьогодні вночі у Львівській області близько 04:00 загарбники трьома безпілотниками атакували обʼєкт інфраструктури.

"Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, сьогодні вночі в низці західних областей тривала повітряна тривога, упродовж якої зафіксували збиття ворожих цілей. Йдеться про Кіровоградську область та інші. Окрім того, вибухи чули у Хмельницькій та Вінницькій областях. 

Загалом цієї ночі російські окупанти атакували Україну 17 ударними дронами типу Shahed-136/131. Силам ППО вдалося знищити десять із них. 

 

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