Россияне атаковали объект инфраструктуры во Львовской области

Дым от взрыва в городе. Фото (иллюстративное): из соцсетей

Во время воздушной тревоги этой ночью российские оккупанты атаковали трема беспилотниками объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Козицкий рассказал, что сегодня ночью во Львовской области около 04:00 захватчики тремя беспилотниками атаковали объект инфраструктуры.

"В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Есть незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью в ряде западных областей продолжалась воздушная тревога, в течение которой зафиксировали сбивание вражеских целей. Речь идет о Кировоградской области и других. Кроме того, взрывы слышали в Хмельницкой и Винницкой областях.

В общей сложности этой ночью российские оккупанты атаковали Украину 17 ударными дронами типа Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить десять из них.