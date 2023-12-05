Россияне атаковали объект инфраструктуры во Львовской области
Во время воздушной тревоги этой ночью российские оккупанты атаковали трема беспилотниками объект инфраструктуры во Львовской области. В результате удара возник пожар, но его уже ликвидировали.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Обстрелы Львовской области
Козицкий рассказал, что сегодня ночью во Львовской области около 04:00 захватчики тремя беспилотниками атаковали объект инфраструктуры.
"В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Есть незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью в ряде западных областей продолжалась воздушная тревога, в течение которой зафиксировали сбивание вражеских целей. Речь идет о Кировоградской области и других. Кроме того, взрывы слышали в Хмельницкой и Винницкой областях.
В общей сложности этой ночью российские оккупанты атаковали Украину 17 ударными дронами типа Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить десять из них.
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