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Російська атака на "Охматдит" — загинула лікарка зі Львова Світлана Лук'янчук

8 липня 2024 18:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Лікарка Світлана Лук'янчук загинула під час обстрілу Охматдиту
Рятувальники розбирають завали після російського удару по лікарні "Охматдит". Фото: Новини.LIVE
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 8 липня, під час російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук. Вона працювала дитячим нефрологом.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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Садовий розповів, що Світлана народилася у Львові.

"Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка", — йдеться у повідомленні.

Світлана Лук'янчук
Лікарка "Охматдиту" Світлана Лук'янчук, яка загинула під час удару РФ по Києву. Фото: Андрій Садовий

Мер Львова додав, що Лук'янчук закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Після цього завершила інтернатуру.

В "Охматдиті" загибла працювала дитячим нефрологом.

"Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.
Світла Пам'ять", — зазначив Садовий.

Нагадаємо, вранці 8 липня російські загарбники ракетою влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Служба безпеки України встановила, що росіяни вдарили по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні. Дітей та персонал евакуювали з будівлі, триває розбір завалів.

Після атаки росіян на дитячу лікарню "Охматдит" багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. У медзакладі надали реквізити та контакти.

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