Лікарка Світлана Лук'янчук загинула під час обстрілу Охматдиту

Російська атака на "Охматдит" — загинула лікарка зі Львова Світлана Лук'янчук
У понеділок, 8 липня, під час російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук. Вона працювала дитячим нефрологом.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.
Що відомо про Світлану Лук'янчук
Садовий розповів, що Світлана народилася у Львові.
"Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка", — йдеться у повідомленні.
Мер Львова додав, що Лук'янчук закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Після цього завершила інтернатуру.
В "Охматдиті" загибла працювала дитячим нефрологом.
"Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.
Світла Пам'ять", — зазначив Садовий.
Нагадаємо, вранці 8 липня російські загарбники ракетою влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.
Служба безпеки України встановила, що росіяни вдарили по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101.
Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні. Дітей та персонал евакуювали з будівлі, триває розбір завалів.
Після атаки росіян на дитячу лікарню "Охматдит" багато небайдужих вирішили запропонувати свою допомогу. У медзакладі надали реквізити та контакти.
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