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Российская атака на "Охматдет" — погибла врач со Львова Светлана Лукьянчук

8 июля 2024 18:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Врач Светлана Лукьянчук погибла во время обстрела Охматдета
Спасатели разбирают завалы после российского удара по больнице "Охматдет". Фото: Новости.
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 8 июля, во время российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве погибла врач Светлана Лукьянчук. Она работала детским нефрологом, ей было 30 лет.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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Садовый рассказал, что Светлана родилась во Львове.

"Девушка была сиротой, воспитанием занималась родная тетя", — говорится в сообщении.

Светлана Лукьянчук
Врач "Охматдета" Светлана Лукьянчук, погибшая во время удара РФ по Киеву. Фото: Андрей Садовый

Мэр Львова добавил, что Лукьянчук окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца. После этого завершила интернатуру.

В "Охматдете" погибшая работала детским нефрологом.

"Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище.
Светлая Память", — отметил Садовый.

Напомним, утром 8 июля российские захватчики ракетой попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших .

Служба безопасности Украины установила, что россияне ударили по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101 .

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы. Детей и персонал эвакуировали из здания, ведется разбор завалов.

После атаки россиян на детскую больницу "Охматдет" многие неравнодушные решили предложить свою помощь. В медучреждении предоставили реквизиты и контакты .

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