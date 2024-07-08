Врач Светлана Лукьянчук погибла во время обстрела Охматдета

Российская атака на "Охматдет" — погибла врач со Львова Светлана Лукьянчук
В понедельник, 8 июля, во время российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве погибла врач Светлана Лукьянчук. Она работала детским нефрологом, ей было 30 лет.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Что известно о Светлане Лукьянчук
Садовый рассказал, что Светлана родилась во Львове.
"Девушка была сиротой, воспитанием занималась родная тетя", — говорится в сообщении.
Мэр Львова добавил, что Лукьянчук окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца. После этого завершила интернатуру.
В "Охматдете" погибшая работала детским нефрологом.
"Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище.
Светлая Память", — отметил Садовый.
Напомним, утром 8 июля российские захватчики ракетой попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших .
Служба безопасности Украины установила, что россияне ударили по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101 .
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы. Детей и персонал эвакуировали из здания, ведется разбор завалов.
После атаки россиян на детскую больницу "Охматдет" многие неравнодушные решили предложить свою помощь. В медучреждении предоставили реквизиты и контакты .
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