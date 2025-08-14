Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Російські артисти хочуть в Україну — як реагують українці

Російські артисти хочуть в Україну — як реагують українці

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 22:00
Російські артисти в Україні - чи треба концерти, реакція українців
Люди стоять на вулиці у Львові. Фото: Depo.Львів

Останнім часом з’являється дедалі більше російських артистів, які відкрито підтримують Україну, переказують кошти на ЗСУ та заявляють про готовність приїхати на концерти, якщо їх офіційно запросять. Водночас в українському суспільстві ця тема викликає гарячі дискусії.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи варто дозволяти приїзд до України російським артистам, навіть якщо вони з початку вторгнення живуть за кордоном і підтримують Україну.

Реклама
Читайте також:

Чи допустити російських зірок на сцену України

Більшість опитаних респондентів у Львові кажуть, що дозволяти виступи російських артистів в Україні не варто. Причини — від моральних принципів до переконання, що в період війни краще підтримувати власних виконавців.

"Я вважаю, що ні. Не можна, щоб російські артисти приїжджали в Україну. Якщо вони хочуть донатити гроші на Україну, вони можуть заробляти ці гроші за кордоном і надсилати їх сюди. Не потрібно заробляти на наших громадянах", — каже дівчина.

"Так, мабуть. Якщо артист підтримує Україну, якщо донатить для України, якщо він розірвав зв’язки з Росією, то звісно так. Але якщо його пісні слухають і далі в Росії, то, мабуть, ні", — додає жінка.

"Ні. Краще підтримати своїх. А російські нехай собі там сидять, вони зазомбовані, їх не треба тут. Якщо хочуть донатити, нехай донатять, але щоб вони сюди не приїжджали",  — наголошує львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, який український телеведучий заявив, що не підтримує ідею допуску російських артистів в Україну.

Ми також повідомляли, через концерт якого артиста з Польщі депортують понад 50 українців.

Львів концерт артисти опитування пісні
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації