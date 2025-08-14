Російські артисти в Україні - чи треба концерти, реакція українців

Люди стоять на вулиці у Львові. Фото: Depo.Львів

Останнім часом з’являється дедалі більше російських артистів, які відкрито підтримують Україну, переказують кошти на ЗСУ та заявляють про готовність приїхати на концерти, якщо їх офіційно запросять. Водночас в українському суспільстві ця тема викликає гарячі дискусії.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи варто дозволяти приїзд до України російським артистам, навіть якщо вони з початку вторгнення живуть за кордоном і підтримують Україну.

Чи допустити російських зірок на сцену України

Більшість опитаних респондентів у Львові кажуть, що дозволяти виступи російських артистів в Україні не варто. Причини — від моральних принципів до переконання, що в період війни краще підтримувати власних виконавців.

"Я вважаю, що ні. Не можна, щоб російські артисти приїжджали в Україну. Якщо вони хочуть донатити гроші на Україну, вони можуть заробляти ці гроші за кордоном і надсилати їх сюди. Не потрібно заробляти на наших громадянах", — каже дівчина.

"Так, мабуть. Якщо артист підтримує Україну, якщо донатить для України, якщо він розірвав зв’язки з Росією, то звісно так. Але якщо його пісні слухають і далі в Росії, то, мабуть, ні", — додає жінка.

"Ні. Краще підтримати своїх. А російські нехай собі там сидять, вони зазомбовані, їх не треба тут. Якщо хочуть донатити, нехай донатять, але щоб вони сюди не приїжджали", — наголошує львів'янка.

