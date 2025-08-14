Видео
Главная Львов Российские артисты хотят в Украину — как реагируют украинцы

Российские артисты хотят в Украину — как реагируют украинцы

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 22:00
Российские артисты в Украине - надо ли концерты, реакция украинцев
Люди стоят на улице во Львове. Фото: Depo.Львов

В последнее время появляется все больше российских артистов, которые открыто поддерживают Украину, переводят средства на ВСУ и заявляют о готовности приехать на концерты, если их официально пригласят. В то же время в украинском обществе эта тема вызывает горячие дискуссии.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, стоит ли разрешать приезд в Украину российским артистам, даже если они с начала вторжения живут за границей и поддерживают Украину.

Допустить ли российских звезд на сцену Украины

Большинство опрошенных респондентов во Львове говорят, что разрешать выступления российских артистов в Украине не стоит. Причины — от моральных принципов до убеждения, что в период войны лучше поддерживать собственных исполнителей.

"Я считаю, что нет. Нельзя, чтобы российские артисты приезжали в Украину. Если они хотят донатить деньги на Украину, они могут зарабатывать эти деньги за рубежом и присылать их сюда. Не нужно зарабатывать на наших гражданах", — говорит девушка.

"Да, пожалуй. Если артист поддерживает Украину, если донатит для Украины, если он разорвал связи с Россией, то конечно да. Но если его песни слушают и дальше в России, то, пожалуй, нет", — добавляет женщина.

"Нет. Лучше поддержать своих. А российские пусть себе там сидят, они зазомбированы, их не надо здесь. Если хотят донатить, пусть донатят, но чтобы они сюда не приезжали", — отмечает львовянка.

Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
