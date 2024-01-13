Російські ракети маневрують між західними областями України
Ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Повітряні цілі маневрують між західними областями.
Про це повідомляють Повітряні Сили.
Атака на Україну 13 січня
О 7:52 стало відомо, що крилаті ракети рухаються на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.
Згодом там повідомили, що напрямку руху ворожих цілей — Івано-Франківськ.
Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про небезпеку для Львова та області.
"Ракета наближається до Львова зі східного напрямку!", — написав він.
Також очільник ОВА зазначив, що це кілька крилатих ракет рухаються у напрямку Львівської області.
Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.
Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО.
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