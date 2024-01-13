Російські ракети маневрують між західними областями України

Російська ракета в небі. Фото: росЗМІ

Ворог атакував Україну ракетами різного типу вранці 13 січня. Повітряні цілі маневрують між західними областями.

Про це повідомляють Повітряні Сили.

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Атака на Україну 13 січня

О 7:52 стало відомо, що крилаті ракети рухаються на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Скриншот допису Повітряних Сил

Згодом там повідомили, що напрямку руху ворожих цілей — Івано-Франківськ.

Скриншот допису Повітряних Сил

Крім того, голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про небезпеку для Львова та області.

"Ракета наближається до Львова зі східного напрямку!", — написав він.

Також очільник ОВА зазначив, що це кілька крилатих ракет рухаються у напрямку Львівської області.

Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, що вранці 13 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи у Кропивницькому.

Крім того, про звуки вибухів повідомляли і в Чернігові. За даними ОВА, у місті працювало ППО.