Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Российские ракеты маневрируют между западными областями Украины arrow

Российские ракеты маневрируют между западными областями Украины

13 января 2024 07:55
обновлено: 08:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российские ракеты маневрируют между западными областями Украины
Российская ракета в небе. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Воздушные цели маневрируют между западными областями.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

Читайте также:

Атака на Украину 13 января

В 7:52 стало известно, что крылатые ракеты двигаются на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

null
Скриншот сообщения Воздушных Сил

Впоследствии там сообщили, что направление движения враждебных целей — Ивано-Франковск.

null
Скриншот сообщения Воздушных Сил

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил об опасности для Львова и области.

"Ракета приближается к Львову с восточного направления!", — написал он.

Также глава ОВА отметил, что это несколько крылатых ракет двигаются в направлении Львовской области.

null
Скриншот сообщения Козицкого

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.

Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО.

Ровно
Львов
Луцк
ПВО
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме