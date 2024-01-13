Российские ракеты маневрируют между западными областями Украины
Враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Воздушные цели маневрируют между западными областями.
Об этом сообщают Воздушные Силы.
Атака на Украину 13 января
В 7:52 стало известно, что крылатые ракеты двигаются на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
Впоследствии там сообщили, что направление движения враждебных целей — Ивано-Франковск.
Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил об опасности для Львова и области.
"Ракета приближается к Львову с восточного направления!", — написал он.
Также глава ОВА отметил, что это несколько крылатых ракет двигаются в направлении Львовской области.
Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.
Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО.
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