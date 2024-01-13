Российские ракеты маневрируют между западными областями Украины

Российская ракета в небе. Фото: росСМИ

Враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Воздушные цели маневрируют между западными областями.

Об этом сообщают Воздушные Силы.

Читайте также:

Атака на Украину 13 января

В 7:52 стало известно, что крылатые ракеты двигаются на перекрестке Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Скриншот сообщения Воздушных Сил

Впоследствии там сообщили, что направление движения враждебных целей — Ивано-Франковск.

Скриншот сообщения Воздушных Сил

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил об опасности для Львова и области.

"Ракета приближается к Львову с восточного направления!", — написал он.

Также глава ОВА отметил, что это несколько крылатых ракет двигаются в направлении Львовской области.

Скриншот сообщения Козицкого

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.

Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО.