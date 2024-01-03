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Розбещував 11-річну дівчинку — який вирок отримав зловмисник на Львівщині

3 січня 2024 14:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Розбещував 11-річну дівчинку — який вирок отримав зловмисник на Львівщині
Ілюстративне зображення дитини. Фото: Dreamstime
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині засудили чоловіка за розбещення 11-річної дитини. Зловмисник проведе за гратами 5 років. 

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура

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Два місяці розбещував дитину

Повідомляється, що мешканець одного із сіл Львівського району впродовж двох місяців (червень-липень 2023 року) спілкувався з 11-річною дівчинкою через соціальну мережу Facebook. 

Зловмисник, знаючи вік дитини, розмовляв з нею на інтимні теми, виготовляв та надсилав їй порнографічні зображення. При зустрічі злочинець вчиняв проти дівчинки розпусні дії інтимного характеру. 

Фігуранта засудили 

Наприкінці грудня 2023 року Жовківський районний суд засудив злочинця до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеському районі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків та зброї. Крім того, чоловік на заборонених сайтах займався продажем порнографії.

До слова, СБУ ліквідувала понад 60 угруповань, які намагались зробити Україну транзитером наркотиків до ЄС.

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