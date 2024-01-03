Розбещував 11-річну дівчинку — який вирок отримав зловмисник на Львівщині

Ілюстративне зображення дитини. Фото: Dreamstime

На Львівщині засудили чоловіка за розбещення 11-річної дитини. Зловмисник проведе за гратами 5 років.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Читайте також:

Два місяці розбещував дитину

Повідомляється, що мешканець одного із сіл Львівського району впродовж двох місяців (червень-липень 2023 року) спілкувався з 11-річною дівчинкою через соціальну мережу Facebook.

Зловмисник, знаючи вік дитини, розмовляв з нею на інтимні теми, виготовляв та надсилав їй порнографічні зображення. При зустрічі злочинець вчиняв проти дівчинки розпусні дії інтимного характеру.

Фігуранта засудили

Наприкінці грудня 2023 року Жовківський районний суд засудив злочинця до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеському районі на лаву підсудних відправили місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті наркотиків та зброї. Крім того, чоловік на заборонених сайтах займався продажем порнографії.

До слова, СБУ ліквідувала понад 60 угруповань, які намагались зробити Україну транзитером наркотиків до ЄС.