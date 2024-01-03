Развращал 11-летнюю девочку — какой приговор получил злоумышленник во Львовской области
Во Львовской области осудили мужчину за развращение 11-летнего ребенка. Злоумышленник проведет за решеткой 5 лет.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Два месяца развращал ребенка
Сообщается, что житель одного из сел Львовского района в течение двух месяцев (июнь-июль 2023) общался с 11-летней девочкой через социальную сеть Facebook.
Злоумышленник, зная возраст ребенка, разговаривал с ним на интимные темы, изготовлял и посылал ему порнографические изображения. При встрече преступник совершал против девочки развратные действия интимного характера.
Фигуранта осудили
В конце декабря 2023 года Жолковский районный суд приговорил преступника к пяти годам лишения свободы.
Напомним, в Одесском районе на скамью подсудимых отправили местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков и оружия. Кроме того, мужчина на запретных сайтах занимался продажей порнографии.
К слову, СБУ ликвидировала более 60 группировок, пытавшихся сделать Украину транзитером наркотиков в ЕС.
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