Розігріє до +33: у Львові завтра оголосили пожежну небезпеку

Спека на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У неділю, 21 червня, у Львові та Львівській області очікується спекотна погода з локальними опадами на півдні регіону. Максимальні температурні показники завтра сягнуть +33 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові 21 червня

За прогнозами синоптиків, істотних опадів по більшій частині території не очікується, однак у денний час на півдні області можливі короткочасні дощі, місцями — грози.

У нічні та ранкові години подекуди ймовірний слабкий туман, а упродовж дня південно-східний напрямок з поривами 7-12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +12...+17 °С, а вдень підніметься до +28...+ 33 °С.

Водночас у Львові вночі очікується +14...+16 °С, а вдень +30...+32 °С.

Пожежна небезпека у Львові 21 червня

Крім того, 21 червня у регіоні прогнозується надзвичайний (5 клас), а місцями — високий (4 клас) та низький (2 клас) рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека у Львові та області 21 червня. Фото: Львівський РЦГМ

Синоптики попереджають, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах у разі наявності відкритого вогню.

Як писали Новини.LIVE, у Львові випускник склав НМТ на максимальні 800 балів. Найвищі результати школяр отримав із математики, української мови, хімії та історії України.

Також ми повідомляли, що 13 червня на Львівщині трапилася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинула жінка та ще четверо людей отримали травми.