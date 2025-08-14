Погода у Львові та області 15 серпня — детальний прогноз

Спека у Львові. Фото: УНІАН

На Львівщині у п'ятницю, 15 серпня, синоптики прогнозують суху і теплу погоду. Небо буде хмарним, проте опадів не очікується.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

Реклама

Читайте також:

Погода у Львівській області та у Львові 15 серпня

У п’ятницю, 15 серпня, у Львівській області очікується мінлива хмарність без опадів.

Температурні показники на Львівщині 15 серпня. Фото: скриншот

У гірських районах вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер східного напрямку, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 °C, вдень потеплішає до +27...+32 °C.

Температурна карта України 15 серпня. Фото: Метеопост

У Львові вночі прогнозують +14...+16 °C, вдень повітря прогріється до +28...+30 °C. Дощів не прогнозують.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко назвала області, де завтра, 15 серпня, буде спекотна погода.

Також синоптики склали прогноз погоди у Києві на 15 серпня.