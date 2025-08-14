Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Раскалит не на шутку — прогноз погоды во Львове на завтра

Раскалит не на шутку — прогноз погоды во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 14:19
Погода во Львове и области 15 августа — подробный прогноз
Жара во Львове. Фото: УНИАН

На Львовщине в пятницу, 15 августа, синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Реклама
Читайте также:

Погода во Львовской области и во Львове 15 августа

В пятницу, 15 августа, во Львовской области ожидается переменная облачность без осадков.

null
Температурные показатели на Львовщине 15 августа. Фото: скриншот

В горных районах ночью и утром возможен слабый туман. Ветер восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 °C, днем потеплеет до +27...+32 °C.

null
Температурная карта Украины 15 августа. Фото: Метеопост

Во Львове ночью прогнозируют +14...+16 °C, днем воздух прогреется до +28...+30 °C. Дождей не прогнозируют.

Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала области, где завтра, 15 августа, будет жаркая погода.

Также синоптики составили прогноз погоды в Киеве на 15 августа.

Львов Львовская область прогноз погоды погода в Украине август
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации