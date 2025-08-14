Погода во Львове и области 15 августа — подробный прогноз

Жара во Львове. Фото: УНИАН

На Львовщине в пятницу, 15 августа, синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Погода во Львовской области и во Львове 15 августа

В пятницу, 15 августа, во Львовской области ожидается переменная облачность без осадков.

Температурные показатели на Львовщине 15 августа. Фото: скриншот

В горных районах ночью и утром возможен слабый туман. Ветер восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 °C, днем потеплеет до +27...+32 °C.

Температурная карта Украины 15 августа. Фото: Метеопост

Во Львове ночью прогнозируют +14...+16 °C, днем воздух прогреется до +28...+30 °C. Дождей не прогнозируют.

