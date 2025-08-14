Погода во Львове и области 15 августа — подробный прогноз

Раскалит не на шутку — прогноз погоды во Львове на завтра
На Львовщине в пятницу, 15 августа, синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
Погода во Львовской области и во Львове 15 августа
В пятницу, 15 августа, во Львовской области ожидается переменная облачность без осадков.
В горных районах ночью и утром возможен слабый туман. Ветер восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 °C, днем потеплеет до +27...+32 °C.
Во Львове ночью прогнозируют +14...+16 °C, днем воздух прогреется до +28...+30 °C. Дождей не прогнозируют.
Напомним, синоптик Наталья Диденко назвала области, где завтра, 15 августа, будет жаркая погода.
Также синоптики составили прогноз погоды в Киеве на 15 августа.
