А-95 дорожает, газ дешевеет: рынок топлива Львовской области

А-95 дорожает, газ дешевеет: рынок топлива Львовской области

Дата публикации 7 мая 2026 14:33
АЗС. Фото: УНИАН

В четверг, 7 мая, на Львовщине обновили цены на топливо. Самым дорогим остается дизель, за который сейчас придется заплатить минимум 89,14 гривны за литр. Обычный бензин марки А-95 также немного вырос в цене и теперь стоит в среднем 73,66 гривны.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо во Львовской области 7 мая

Больше всего денег водителям приходится отдавать за дизельное топливо. Его цена сейчас самая высокая среди всех предложений.

За один литр дизеля сейчас надо в среднем заплатить в среднем 89,14 гривны. Также на 22 копейки подорожал популярный бензин марки А-95. Теперь его средняя стоимость составляет 73,66 гривны за литр.

Цены на топливо по Львовской области 7 мая. Фото: скриншот Минфин

Однако есть и хорошие новости для водителей, ведь некоторое топливо стало дешевле. Бензин А-95 премиум в целом подешевел на 17 копеек и стоит 77,42 гривны.

Читайте также:

Автомобильный газ тоже немного подешевел на шесть копеек, и теперь обходится в 48,66 гривны. А вот цена на бензин А-92 вообще не изменилась. Он и дальше стоит 66,90 гривны за литр.

Цены на АЗС во Львовской области среди популярных операторов. Фото: скриншот Минфин

В начале марта стоимость всего топлива резко пошла вверх. Самые высокие цены на Львовщине были в середине апреля. После этого топливо немного подешевело и сейчас цены держатся примерно на одном уровне с небольшими изменениями ежедневно.

Также Новини.LIVE писали о том, какие тарифы на коммунальные услуги во Львове будут действовать с 1 мая. Узнайте, за какие услуги придется платить больше.

Тем временем продолжаются дискуссии о возобновлении работы аэропорта во Львове. Директор аэропорта Татьяна Романовская в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке рассказала в каком состоянии сейчас аэропорт и когда могут восстановить авиасообщение после соответствующих разрешений.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
