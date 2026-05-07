А-95 дорожчає, газ дешевшає: ринок палива Львівської області

У четвер, 7 травня, на Львівщині оновили ціни на пальне. Найдорожчим залишається дизель, за який зараз доведетсья сплатити щонайменше 89,14 гривні за літр. Звичайний бензин марки А-95 також трохи зріс у ціні та тепер коштує у середньому 73,66 гривні.

Ціни на паливо у Львівській області 7 травня

Найбільше грошей водіям доводиться віддавати за дизельне паливо. Його ціна наразі найвища серед усіх пропозицій.

За один літр дизеля зараз треба в середньому заплатити в середньому 89,14 гривні. Також на 22 копійки подорожчав популярний бензин марки А-95. Тепер його середня вартість становить 73,66 гривні за літр.

Проте є і гарні новини для водіїв, адже деяке пальне стало дешевшим. Бензин А-95 преміум загалом подешевшав на 17 копійок і коштує 77,42 гривні.

Автомобільний газ теж трохи подешевшав на шість копійок, і тепер обходиться у 48,66 гривні. А от ціна на бензин А-92 взагалі не змінилася. Він і далі коштує 66,90 гривні за літр.

На початку березня вартість усього пального різко пішла вгору. Найвищі ціни на Львівщині були в середині квітня. Після цього пальне трохи подешевшало і зараз ціни тримаються приблизно на одному рівні з невеликими змінами щодня.

