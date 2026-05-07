Головна Львів А-95 дорожчає, газ дешевшає: ринок палива Львівської області

А-95 дорожчає, газ дешевшає: ринок палива Львівської області

Дата публікації: 7 травня 2026 14:33
АЗС. Фото: УНІАН

У четвер, 7 травня, на Львівщині оновили ціни на пальне. Найдорожчим залишається дизель, за який зараз доведетсья сплатити щонайменше 89,14 гривні за літр. Звичайний бензин марки А-95 також трохи зріс у ціні та тепер коштує у середньому 73,66 гривні.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на паливо у Львівській області 7 травня

Найбільше грошей водіям доводиться віддавати за дизельне паливо. Його ціна наразі найвища серед усіх пропозицій.

За один літр дизеля зараз треба в середньому заплатити в середньому 89,14 гривні. Також на 22 копійки подорожчав популярний бензин марки А-95. Тепер його середня вартість становить 73,66 гривні за літр.

Ціни на пальне по Львівщині 7 травня. Фото: скриншот Мінфін

Проте є і гарні новини для водіїв, адже деяке пальне стало дешевшим. Бензин А-95 преміум загалом подешевшав на 17 копійок і коштує 77,42 гривні.

Автомобільний газ теж трохи подешевшав на шість копійок, і тепер обходиться у 48,66 гривні. А от ціна на бензин А-92 взагалі не змінилася. Він і далі коштує 66,90 гривні за літр.

Ціни на АЗС у Львівській області серед популярних операторів. Фото: скриншот Мінфін

На початку березня вартість усього пального різко пішла вгору. Найвищі ціни на Львівщині були в середині квітня. Після цього пальне трохи подешевшало і зараз ціни тримаються приблизно на одному рівні з невеликими змінами щодня.

Також Новини.LIVE писали про те, які тарифи на комунальні послуги у Львові діятимуть з 1 травня. Дізнайтеся, за які послуги доведеться сплачувати більше.

Тим часом тривають дискусії щодо відновлення роботи аеропорту в Львові. Директорка аеропорту Тетяна Романовська у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці розповіла в якому стані зараз аеропорт та коли можуть відновити авіасполучення після відповідних дозволів.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
