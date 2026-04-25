У аеропорту Львова заявили про готовність до відновлення польотів

Аеропорт у Львові. Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Міжнародний аеропорт імені Данила Галицького у Львові продовжує працювати в обмеженому режимі, але зберігає повну готовність до відновлення авіасполучення. У разі відкриття неба перші рейси можуть з'явитися вже за кілька тижнів.

Про це повідомила директорка аеропорту Тетяна Романовська у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Аеропорт Львова готовий до відновлення польотів

За її словами, нині в аеропорту працює близько 300 співробітників із приблизно тисячі, які були у штаті до повномасштабної війни. Водночас цього достатньо для підтримання повної операційної готовності всіх служб.

"На сьогодні аеропорт має відмінну операційну готовність. Як тільки буде прийнято рішення стосовно відновлення польотів, ми маємо чіткий покроковий план", — зазначила Романовська.

Директорка наголосила, що персонал має чинні сертифікати та готовий оперативно повернутися до повноцінної роботи після відповідного рішення щодо відкриття повітряного простору.

Читайте також:

Крім того, вже є зацікавленість з боку авіакомпаній. За попередніми даними, кілька перевізників готові відновити польоти протягом 2-4 тижнів після офіційного дозволу.

"Ми постійно підтримуємо зв'язок і з українськими, і з іноземними партнерами. Сьогодні є дуже великий інтерес до відновлення — не ми просимо компанії, а вони цікавляться. Є 3-5 компаній, які готові літати за 2-4 тижні з моменту оголошення перевірки", — сказала Романовська.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові підписали меморандум про розвиток територій поблизу аеропорту, що викликало різку критику з боку міської влади. Документ передбачає співпрацю між ОВА, летовищем і громадою Сокільників, однак у ньому вбачають потенційні ризики для інфраструктури.

