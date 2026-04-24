Бензин по 70,99 та дизель по 85,99: ціни на АЗС у Львові

Ціни на АЗС Львівської області станом на п'ятницю, 24 квітня, зафіксувалися на високих позначках. Середня вартість дизельного пального на популярних заправках сягає 90 гривень, а найдешевший автогаз наразі пропонують за 47,99 гривні.

Новини.LIVE пояснить, які ціни у Львові на паливо сьогодні.

Ціни на паливо у Львові 24 квітня

Найбільш вигідні пропозиції на популярний бензин марки А-95 наразі пропонують мережі UKRNAFTA, БРСМ-Нафта та Маркет — тут літр пального коштує 69,90 грн. Натомість лідери ринку, такі як OKKO, WOG та SOCAR, встановили ціну на рівні 75,90 грн.

Найдешевше дизельним паливом заправитися можна на станціях БРСМ-Нафта (85,99 грн/л), тоді як на преміальних АЗС ціна становить 89,90 грн. Ринок автогазу стабілізувався і цей вид пального продають по 48–50 гривень за літр, при цьому найнижчу ціну на блакитне паливо зафіксовано в мережі БРСМ (47,99 грн).

UKRNAFTA: А-95 — 69,90 грн; ДП — 86,90 грн; Газ — 48,90 грн.

БРСМ-Нафта: А-95 — 69,99 грн; ДП — 85,99 грн; Газ — 47,99 грн.

Маркет: А-95 — 69,90 грн; ДП — 88,90 грн.

Chipo: А-95 — 70,70 грн; ДП — 87,80 грн; Газ — 48,90 грн.

UPG: А-95 — 72,90 грн; ДП — 86,90 грн; Газ — 49,00 грн.

AMIC: А-95 — 70,99 грн; ДП — 86,99 грн; Газ — 48,49 грн.

OKKO / WOG / SOCAR: А-95 — 75,90 грн; А-95+ — 78,90 грн; ДП — 89,90 грн; Газ — 49,90–49,98 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Львові хочуть переглянути тарифи на проїзд в громадському транспорті. Таке рішення там прийняли на тлі зростання цін на паливо.

