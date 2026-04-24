Бензин по 70,99 и дизель по 85,99: цены на АЗС во Львове

Дата публикации 24 апреля 2026 14:54
Цены на АЗС. Фото: кадр из видео

Цены на АЗС Львовской области по состоянию на пятницу, 24 апреля, зафиксировались на высоких отметках. Средняя стоимость дизельного топлива на популярных заправках достигает 90 гривен, а самый дешевый автогаз сейчас предлагают за 47,99 гривны.

Новини.LIVE объяснит, какие цены во Львове на топливо сегодня.

Цены на топливо во Львове 24 апреля

Наиболее выгодные предложения на популярный бензин марки А-95 сейчас предлагают сети UKRNAFTA, БРСМ-Нафта и Маркет — здесь литр топлива стоит 69,90 грн. Зато лидеры рынка, такие как OKKO, WOG и SOCAR, установили цену на уровне 75,90 грн.

Цены на АЗС во Львовской области 24 апреля. Фото: скриншот

Дешевле всего дизельным топливом заправиться можно на станциях БРСМ-Нафта (85,99грн/л), тогда как на премиальных АЗС цена составляет 89,90 грн. Рынок автогаза стабилизировался и этот вид топлива продают по 48-50 гривен за литр, при этом самая низкая цена на голубое топливо зафиксирована в сети БРСМ (47,99 грн).

  • UKRNAFTA: А-95 — 69,90 грн; ДТ — 86,90 грн; Газ — 48,90 грн.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 69,99 грн; ДТ — 85,99 грн; Газ — 47,99 грн.
  • Маркет: А-95 — 69,90 грн; ДТ — 88,90 грн.
  • Чипо: А-95 — 70,70 грн; ДТ — 87,80 грн; Газ — 48,90 грн.
  • UPG: А-95 — 72,90 грн; ДТ — 86,90 грн; Газ — 49,00 грн.
  • AMIC: А-95 — 70,99 грн; ДТ — 86,99 грн; Газ — 48,49 грн.
  • OKKO / WOG / SOCAR: А-95 — 75,90 грн; А-95+ — 78,90 грн; ДТ — 89,90 грн; Газ — 49,90-49,98 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что во Львове хотят пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. Такое решение там приняли на фоне роста цен на топливо.

Также во Львове продолжается судебное разбирательство дела Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда, политика и общественного деятеля Ирины Фарион. Недавно на судебном заседании он потерял сознание и пытался покончить с собой.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
