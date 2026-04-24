Бензин по 70,99 и дизель по 85,99: цены на АЗС во Львове

Цены на АЗС Львовской области по состоянию на пятницу, 24 апреля, зафиксировались на высоких отметках. Средняя стоимость дизельного топлива на популярных заправках достигает 90 гривен, а самый дешевый автогаз сейчас предлагают за 47,99 гривны.

Цены на топливо во Львове 24 апреля

Наиболее выгодные предложения на популярный бензин марки А-95 сейчас предлагают сети UKRNAFTA, БРСМ-Нафта и Маркет — здесь литр топлива стоит 69,90 грн. Зато лидеры рынка, такие как OKKO, WOG и SOCAR, установили цену на уровне 75,90 грн.

Дешевле всего дизельным топливом заправиться можно на станциях БРСМ-Нафта (85,99грн/л), тогда как на премиальных АЗС цена составляет 89,90 грн. Рынок автогаза стабилизировался и этот вид топлива продают по 48-50 гривен за литр, при этом самая низкая цена на голубое топливо зафиксирована в сети БРСМ (47,99 грн).

UKRNAFTA: А-95 — 69,90 грн; ДТ — 86,90 грн; Газ — 48,90 грн.

БРСМ-Нафта: А-95 — 69,99 грн; ДТ — 85,99 грн; Газ — 47,99 грн.

Маркет: А-95 — 69,90 грн; ДТ — 88,90 грн.

Чипо: А-95 — 70,70 грн; ДТ — 87,80 грн; Газ — 48,90 грн.

UPG: А-95 — 72,90 грн; ДТ — 86,90 грн; Газ — 49,00 грн.

AMIC: А-95 — 70,99 грн; ДТ — 86,99 грн; Газ — 48,49 грн.

OKKO / WOG / SOCAR: А-95 — 75,90 грн; А-95+ — 78,90 грн; ДТ — 89,90 грн; Газ — 49,90-49,98 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что во Львове хотят пересмотреть тарифы на проезд в общественном транспорте. Такое решение там приняли на фоне роста цен на топливо.

