Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов В аэропорту Львова заявили о готовности к возобновлению полетов

В аэропорту Львова заявили о готовности к возобновлению полетов

Ua ru
Дата публикации 25 апреля 2026 00:02
В аэропорту Львова заявили о готовности к возобновлению полетов
Аэропорт во Львове. Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Международный аэропорт имени Даниила Галицкого во Львове продолжает работать в ограниченном режиме, но сохраняет полную готовность к восстановлению авиасообщения. В случае открытия неба первые рейсы могут появиться уже через несколько недель.

Об этом сообщила директор аэропорта Татьяна Романовская в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

По ее словам, сейчас в аэропорту работает около 300 сотрудников из примерно тысячи, которые были в штате до полномасштабной войны. В то же время этого достаточно для поддержания полной операционной готовности всех служб.

"На сегодняшний день аэропорт имеет отличную операционную готовность. Как только будет принято решение о возобновлении полетов, мы имеем четкий пошаговый план", — отметила Романовская.

Директор подчеркнула, что персонал имеет действующие сертификаты и готов оперативно вернуться к полноценной работе после соответствующего решения об открытии воздушного пространства.

Кроме того, уже есть заинтересованность со стороны авиакомпаний. По предварительным данным, несколько перевозчиков готовы возобновить полеты в течение 2-4 недель после официального разрешения.

"Мы постоянно поддерживаем связь и с украинскими, и с иностранными партнерами. Сегодня есть очень большой интерес к восстановлению — не мы просим компании, а они интересуются. Есть 3-5 компаний, которые готовы летать через 2-4 недели с момента объявления проверки", — сказала Романовская.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове подписали меморандум о развитии территорий вблизи аэропорта, что вызвало резкую критику со стороны городских властей. Документ предусматривает сотрудничество между ОВА, аэропортом и общиной Сокольников, однако в нем видят потенциальные риски для инфраструктуры.

В то же время во Львовской области сохраняются высокие цены на топливо. По состоянию на пятницу, 24 апреля, средняя стоимость дизеля на АЗС достигает около 90 гривен за литр, а самая низкая цена на автогаз составляет 47,99 гривны.

авиасообщение аэропорты Львов
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации