В аэропорту Львова заявили о готовности к возобновлению полетов

Аэропорт во Львове. Фото: facebook.com/lvivinternationalairport

Международный аэропорт имени Даниила Галицкого во Львове продолжает работать в ограниченном режиме, но сохраняет полную готовность к восстановлению авиасообщения. В случае открытия неба первые рейсы могут появиться уже через несколько недель.

Об этом сообщила директор аэропорта Татьяна Романовская в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке.

Аэропорт Львова готов к возобновлению полетов

По ее словам, сейчас в аэропорту работает около 300 сотрудников из примерно тысячи, которые были в штате до полномасштабной войны. В то же время этого достаточно для поддержания полной операционной готовности всех служб.

"На сегодняшний день аэропорт имеет отличную операционную готовность. Как только будет принято решение о возобновлении полетов, мы имеем четкий пошаговый план", — отметила Романовская.

Директор подчеркнула, что персонал имеет действующие сертификаты и готов оперативно вернуться к полноценной работе после соответствующего решения об открытии воздушного пространства.

Кроме того, уже есть заинтересованность со стороны авиакомпаний. По предварительным данным, несколько перевозчиков готовы возобновить полеты в течение 2-4 недель после официального разрешения.

"Мы постоянно поддерживаем связь и с украинскими, и с иностранными партнерами. Сегодня есть очень большой интерес к восстановлению — не мы просим компании, а они интересуются. Есть 3-5 компаний, которые готовы летать через 2-4 недели с момента объявления проверки", — сказала Романовская.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове подписали меморандум о развитии территорий вблизи аэропорта, что вызвало резкую критику со стороны городских властей. Документ предусматривает сотрудничество между ОВА, аэропортом и общиной Сокольников, однако в нем видят потенциальные риски для инфраструктуры.

