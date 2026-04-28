Нові тарифи для містян: що зміниться у Львові з 1 травня

З 1 травня у Львові почнуть діяти оновлені умови оплати комунальних послуг для населення. Попри стабільні базові тарифи, частина мешканців відчує зростання витрат через скасування пільг на електроопалення.

Тариф на електроенергію

Для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію у травні не зміниться і становитиме 4,32 грн за кВт·год.

Водночас зміни торкнуться тих, хто використовує електроенергію для опалення. До 30 квітня для них діяв пільговий тариф — 2,64 грн за кВт·год у межах до 2000 кВт·год на місяць. Із 1 травня ця пільга скасовується, і весь обсяг споживання оплачуватиметься за стандартною ціною — 4,32 грн за кВт·год.

Для тризонних лічильників діють такі тарифи:

нічний період — 1,73 грн за кВт·год;

напівпіковий період — 4,32 грн за кВт·год;

пікові години — 6,48 грн за кВт·год.

Тариф на газ

Для більшості побутових споживачів тариф на газ залишиться фіксованим. З 1 травня 2026 року ціна становитиме 7,96 грн за кубометр і діятиме до 30 квітня 2027 року.

Водночас частина споживачів платитиме 8,20 грн за кубометр залежно від постачальника.

Тариф на воду

У Львові в травні діятимуть такі тарифи:

водопостачання — 17,29 грн за кубометр;

водовідведення — 8,59 грн за кубометр.

Загалом вартість води для населення становить 25,88 грн за кубометр з урахуванням ПДВ.

Вартість проїзду

З 16 травня можуть змінитися тарифи на проїзд у громадському транспорті, якщо після громадського обговорення та за умови стабільної ситуації на паливному ринку нові розрахунки буде затверджено.

Так, нова вартість проїзду може бути наступною:

квиток з "ЛеоКарт" або в мобільному додатку — 23 грн (зараз 17 грн);

або в мобільному додатку — 23 грн (зараз 17 грн); оплата банківською карткою — 26 грн (зараз 20 грн);

квиток готівкою — 30 грн (зараз 25 грн);

квиток для студентів із "ЛеоКарт" — 11,5 грн (зараз 8,5);

квиток на багаж — 23/30 грн (зараз 20/25 грн);

штрафний квиток — 520 грн (зараз 300 грн);

абонемент на 30 днів — 1150 грн (зараз 900);

студентський абонемент — 575 грн (зараз 400).

