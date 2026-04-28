Новые тарифы для горожан: что изменится во Львове с 1 мая

Оплата коммунальных услуг. Фото: Freepik/Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE

С 1 мая во Львове начнут действовать обновленные условия оплаты коммунальных услуг для населения. Несмотря на стабильные базовые тарифы, часть жителей почувствует рост расходов из-за отмены льгот на электроотопление.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Тариф на электроэнергию

Для большинства бытовых потребителей тариф на электроэнергию в мае не изменится и составит 4,32 грн за кВт-ч.

В то же время изменения коснутся тех, кто использует электроэнергию для отопления. До 30 апреля для них действовал льготный тариф - 2,64 грн за кВт-ч в пределах до 2000 кВт-ч в месяц. С 1 мая эта льгота отменяется, и весь объем потребления будет оплачиваться по стандартной цене — 4,32 грн за кВт-ч.

Для трехзонных счетчиков действуют следующие тарифы:

ночной период — 1,73 грн за кВт-ч;

полупиковый период — 4,32 грн за кВт-ч;

пиковые часы — 6,48 грн за кВт-ч.

Тариф на газ

Для большинства бытовых потребителей тариф на газ останется фиксированным. С 1 мая 2026 года цена составит 7,96 грн за кубометр и будет действовать до 30 апреля 2027 года.

В то же время часть потребителей будет платить 8,20 грн за кубометр в зависимости от поставщика.

Тариф на воду

Во Львове в мае будут действовать такие тарифы:

водоснабжение — 17,29 грн за кубометр;

водоотведение — 8,59 грн за кубометр.

В целом стоимость воды для населения составляет 25,88 грн за кубометр с учетом НДС.

Стоимость проезда

С 16 мая могут измениться тарифы на проезд в общественном транспорте, если после общественного обсуждения и при условии стабильной ситуации на топливном рынке новые расчеты будут утверждены.

Так, новая стоимость проезда может быть следующей:

билет с "ЛеоКарт" или в мобильном приложении — 23 грн (сейчас 17 грн);

оплата банковской карточкой — 26 грн (сейчас 20 грн);

билет наличными — 30 грн (сейчас 25 грн);

билет для студентов с "ЛеоКарт" — 11,5 грн (сейчас 8,5);

билет на багаж — 23/30 грн (сейчас 20/25 грн);

штрафной билет — 520 грн (сейчас 300 грн);

абонемент на 30 дней — 1150 грн (сейчас 900);

студенческий абонемент — 575 грн (сейчас 400).

