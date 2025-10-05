Обстрел Львова 5 октября — сколько людей погибли

Последствия обстрела Львовщины. Фото: Андрей Садовый / Telegram

На Львовщине в результате комбинированного удара РФ два человека погибли. Еще два — травмированы.

Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий.

Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Последствия атаки

"По предварительным данным, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине два человека погибли, еще два — травмированы", — говорится в сообщении.

На местах работают все профильные службы.

Напомним, погибшие в результате атаки также есть на Харьковщине.

Без света, кроме Львова, осталась часть Черкасской области.