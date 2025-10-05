Обстрел Львова 5 октября — сколько людей погибли

Атака на Львовщину — есть погибшие и пострадавшие
Дата публикации 5 октября 2025 09:39
Последствия обстрела Львовщины. Фото: Андрей Садовый / Telegram
На Львовщине в результате комбинированного удара РФ два человека погибли. Еще два — травмированы.
Об этом сообщил глава местной ОВА Максим Козицкий.
Последствия атаки
"По предварительным данным, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами на Львовщине два человека погибли, еще два — травмированы", — говорится в сообщении.
На местах работают все профильные службы.
Напомним, погибшие в результате атаки также есть на Харьковщине.
Без света, кроме Львова, осталась часть Черкасской области.
