Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов РФ массированно атаковала Львов — исчез свет, вспыхнули пожары

РФ массированно атаковала Львов — исчез свет, вспыхнули пожары

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 08:44
Атака на Львов 5 октября — что известно
Пожар после попадания. Фото: Андрей Садовый

Российские оккупанты сегодня осуществили массированную комбинированную атаку на Львов. Часть города осталась без света.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в субботу, 5 октября.

Реклама
Читайте также:
атака
Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Последствия атаки

"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали. Просим сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах",  говорится в сообщении.

Граждан просят закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

"Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но на всякий случай лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма",  отметил Садовый.

Соответствующие службы уже работают.

Также мэр сообщил, что во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно информации о пострадавших нет.

"Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей", — добавил он.

Напомним, утром взрывы прогремели на Прикарпатье.

Из-за российской массированной атаки авиацию поднимала Польша и союзники.

Львов ракеты дроны война в Украине отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации