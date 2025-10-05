Атака на Львов 5 октября — что известно

РФ массированно атаковала Львов — исчез свет, вспыхнули пожары
Российские оккупанты сегодня осуществили массированную комбинированную атаку на Львов. Часть города осталась без света.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в субботу, 5 октября.
Последствия атаки
"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали. Просим сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах", — говорится в сообщении.
Граждан просят закрыть окна и оставаться в безопасном месте.
"Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но на всякий случай лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма", — отметил Садовый.
Соответствующие службы уже работают.
Также мэр сообщил, что во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно информации о пострадавших нет.
"Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей", — добавил он.
Напомним, утром взрывы прогремели на Прикарпатье.
Из-за российской массированной атаки авиацию поднимала Польша и союзники.
