Атака на Львов 5 октября — что известно

Пожар после попадания. Фото: Андрей Садовый

Российские оккупанты сегодня осуществили массированную комбинированную атаку на Львов. Часть города осталась без света.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в субботу, 5 октября.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Последствия атаки

"Часть Львова без света. Известно о Рясном и Левандовке. Выясняем детали. Просим сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах", — говорится в сообщении.

Граждан просят закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

"Пока нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове, но на всякий случай лучше закройте окна и оставайтесь в безопасном месте. После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма", — отметил Садовый.

Соответствующие службы уже работают.

Также мэр сообщил, что во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно информации о пострадавших нет.

"Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей", — добавил он.

Напомним, утром взрывы прогремели на Прикарпатье.

Из-за российской массированной атаки авиацию поднимала Польша и союзники.