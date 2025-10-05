Відео
Головна Львів РФ масовано атакувала Львів — зникло світло, спалахнули пожежі

РФ масовано атакувала Львів — зникло світло, спалахнули пожежі

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 08:44
Атака на Львів 5 жовтня — що відомо
Пожежа після влучання. Фото: Андрій Садовий

Російські окупанти сьогодні здійснили масовану комбіновану атаку на Львів. Частина міста залишилась без світла.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у суботу, 5 жовтня.

Допис Андрія Садового. Фото: скриншот

Наслідки атаки

"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі. Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях", йдеться в повідомленні.

Громадян просять закрити вікна та залишатися в безпечному місці.

"Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк випадок краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму", зазначив Садовий.

Відповідні служби вже працюють.

Також мер повідомив, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо інформації про постраждалих немає.

"Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової",  додав він.

Нагадаємо, вранці вибухи прогриміли на Прикарпатті.

Через російську масовану атаку авіацію піднімала Польща та союзники.

Львів ракети дрони війна в Україні відключення світла
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
