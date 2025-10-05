Атака на Львів 5 жовтня — що відомо

РФ масовано атакувала Львів — зникло світло, спалахнули пожежі
Російські окупанти сьогодні здійснили масовану комбіновану атаку на Львів. Частина міста залишилась без світла.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у суботу, 5 жовтня.
Наслідки атаки
"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі. Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях", — йдеться в повідомленні.
Громадян просять закрити вікна та залишатися в безпечному місці.
"Поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але про всяк випадок краще закрийте вікна і залишайтеся в безпечному місці. Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму", — зазначив Садовий.
Відповідні служби вже працюють.
Також мер повідомив, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо інформації про постраждалих немає.
"Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", — додав він.
Нагадаємо, вранці вибухи прогриміли на Прикарпатті.
Через російську масовану атаку авіацію піднімала Польща та союзники.
