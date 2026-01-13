Видео
Главная Львов Безопасно ли ходить по Львову — фото заснеженного города

Безопасно ли ходить по Львову — фото заснеженного города

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 11:08
Львов замело снегом — фоторепортаж из города в сугробах
Львов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Жители и гости Львова по-разному оценивают работу коммунальных служб города в условиях зимней погоды. Опрос прохожих показал, что значительная часть людей считает ситуацию с уборкой улиц и тротуаров проблемной, особенно вне центральных районов, а передвижение по городу — опасным.

Новини.LIVE покажут, как выглядит центр Львова прямо сейчас и что думают гости города и местные о работе коммунальщиков.

Читайте также:

Коммунальщики не успевают расчищать Львов от снега

Некоторые опрошенные отметили, что чистота города от снега могла быть бы быть лучше. По их мнению, коммунальным службам не хватает оперативности, достаточного количества работников, системного подхода и финансирования.

Львів сніг
Заснеженная дорога во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львів зима
Сугробы снега во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Отдельные прохожие обращают внимание на сложность передвижения пешком, особенно на нечищеных участках. По их словам, даже короткие маршруты могут стать опасными, а тротуары в отдельных районах остаются скользкими и труднопроходимыми. В центре города ситуация, по мнению опрошенных, выглядит несколько лучше, однако за его пределами проблем значительно больше.

Снігопад Львів
Коммунальщики расчищают город. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Морози Львів
Сосульки. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовяне предполагают, что виной этого является кадровый дефицит в коммунальных службах. По словам опрошенных, не хватает работников, ведь молодежь неохотно идет на такую работу, а часть мужчин мобилизовали.

Снігопад Львів 2026
Гигантские сосульки свисают с крыши дома. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В то же время звучат и более сдержанные или положительные оценки. Некоторые жители отмечают, что не считают ситуацию критической, особенно если не пользуются автомобилем. Другие добавляют, что несмотря на все недостатки, коммунальные службы работают лучше, чем в предыдущие годы, а ручная уборка снега даже создает определенную атмосферу зимнего города.

Львів у снігу
Расчистка снега. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Вместе с тем часть опрошенных отмечает: для повышения безопасности передвижения коммунальным службам следует активнее расчищать улицы и тротуары, особенно в жилых районах. Именно этого, по мнению людей, сейчас больше всего не хватает Львову.

Напомним, из-за сильного снегопада, который накрыл запад Украины и Львов, мэр города обратился к местным с просьбой помочь расчищать территории самостоятельно из-за высокой нагруженности на коммунальщиков.

Кроме того, во Львове приняли решение продлить каникулы в школах из-за сильных морозов.

погода Львов снег фоторепортаж коммунальные службы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
