Головна Львів Чи безпечно ходити Львовом — фото засніженого міста від хуртовин

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 11:08
Львів замело снігом — фоторепортаж з міста у кучугурах
Львів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Жителі та гості Львова по-різному оцінюють роботу комунальних служб міста в умовах зимової погоди. Опитування перехожих показало, що значна частина людей вважає ситуацію з прибиранням вулиць і тротуарів проблемною, особливо поза центральними районами, а пересування містом — небезпечним.

Новини.LIVE покажуть, який вигляд має центр Львова просто зараз та що думають гості міста та місцеві про роботу комунальників.

Читайте також:

Комунальники не встигають розчищати Львів від снігу

Деякі опитані зазначили, що чистота міста від снігу могла бути б кращою. На їхню думку, комунальним службам бракує оперативності, достатньої кількості працівників, системного підходу та фінансування.

Львів сніг
Засніжена дорога у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львів зима
Кучугури снігу у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Окремі перехожі звертають увагу на складність пересування пішки, особливо на нечищених ділянках. За їхніми словами, навіть короткі маршрути можуть стати небезпечними, а тротуари в окремих районах залишаються слизькими та важкопрохідними. У центрі міста ситуація, на думку опитаних, виглядає дещо кращою, однак за його межами проблем значно більше.

Снігопад Львів
Комунальники розчищають місто. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Морози Львів
Бурульки. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львів'яни припускають, що виною цього є кадровий дефіцит у комунальних службах. За словами опитаних, не вистачає працівників, адже молодь неохоче йде на таку роботу, а частину чоловіків мобілізували.

Снігопад Львів 2026
Гігантські бурульки звисають з даху будинку. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Водночас звучать і більш стримані або позитивні оцінки. Деякі мешканці зазначають, що не вважають ситуацію критичною, особливо якщо не користуються автомобілем. Інші додають, що попри всі недоліки, комунальні служби працюють краще, ніж у попередні роки, а ручне прибирання снігу навіть створює певну атмосферу зимового міста.

Львів у снігу
Розчищення снігу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Разом із тим частина опитаних наголошує: для підвищення безпеки пересування комунальним службам варто активніше розчищати вулиці та тротуари, особливо в житлових районах. Саме цього, на думку людей, зараз найбільше бракує Львову.

Нагадаємо, через сильний снігопад, який накрив захід України та Львів, мер міста звернувся до місцевих з проханням допомогти розчищати території самотужки через високу навантаженість на комунальників. 

Окрім того, у Львові прийняли рішення продовжити канікули у школах через сильні морози.

погода Львів сніг фоторепортаж комунальні служби
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
