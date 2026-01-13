Львів замело снігом — фоторепортаж з міста у кучугурах

Чи безпечно ходити Львовом — фото засніженого міста від хуртовин
Жителі та гості Львова по-різному оцінюють роботу комунальних служб міста в умовах зимової погоди. Опитування перехожих показало, що значна частина людей вважає ситуацію з прибиранням вулиць і тротуарів проблемною, особливо поза центральними районами, а пересування містом — небезпечним.
Новини.LIVE покажуть, який вигляд має центр Львова просто зараз та що думають гості міста та місцеві про роботу комунальників.
Комунальники не встигають розчищати Львів від снігу
Деякі опитані зазначили, що чистота міста від снігу могла бути б кращою. На їхню думку, комунальним службам бракує оперативності, достатньої кількості працівників, системного підходу та фінансування.
Окремі перехожі звертають увагу на складність пересування пішки, особливо на нечищених ділянках. За їхніми словами, навіть короткі маршрути можуть стати небезпечними, а тротуари в окремих районах залишаються слизькими та важкопрохідними. У центрі міста ситуація, на думку опитаних, виглядає дещо кращою, однак за його межами проблем значно більше.
Львів'яни припускають, що виною цього є кадровий дефіцит у комунальних службах. За словами опитаних, не вистачає працівників, адже молодь неохоче йде на таку роботу, а частину чоловіків мобілізували.
Водночас звучать і більш стримані або позитивні оцінки. Деякі мешканці зазначають, що не вважають ситуацію критичною, особливо якщо не користуються автомобілем. Інші додають, що попри всі недоліки, комунальні служби працюють краще, ніж у попередні роки, а ручне прибирання снігу навіть створює певну атмосферу зимового міста.
Разом із тим частина опитаних наголошує: для підвищення безпеки пересування комунальним службам варто активніше розчищати вулиці та тротуари, особливо в житлових районах. Саме цього, на думку людей, зараз найбільше бракує Львову.
Нагадаємо, через сильний снігопад, який накрив захід України та Львів, мер міста звернувся до місцевих з проханням допомогти розчищати території самотужки через високу навантаженість на комунальників.
Окрім того, у Львові прийняли рішення продовжити канікули у школах через сильні морози.
