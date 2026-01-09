Відео
Головна Львів У Львові продовжили канікули через сильні морози — деталі

У Львові продовжили канікули через сильні морози — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 21:41
У Львові продовжили канікули через морози
Діти катаються на санках на засніженому схилі. Фото Анастасії Смольєнко для Львівської міської ради

У Львові вирішили продовжити зимові канікули у школах. Причиною такого рішення стало погіршення погодних умов, зокрема посилення морозів.

Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці у п'ятницю, 9 січня.

Читайте також:

У Львові продовжили канікули через негоду — що відомо

Отже, через негоду та безпекову ситуацію у Львові продовжать зимові канікули для учнів закладів загальної середньої освіти у Львівській громаді. Про це вирішили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку сьогодні екстрено провели у Львівській міській раді.

Зокрема, як зазначив Андрій Закалюк, школам у Львівській громаді рекомендуватимуть продовжити канікули на три дні — з понеділка, 12 січня, по середу, 14 січня, включно.

Ті заклади освіти, які вже вийшли на навчання, знову повернуться на канікули. Таке рішення рекомендуватимуть і приватним закладам освіти. 

За словами директора департаменту освіти та культури Львівської міської ради, дитячі садочки працюватимуть у режимі наповнюваності груп, а заклади позашкільної освіти та мистецькі школи — без змін.

Натомість заклади профтехосвіти самостійно вирішуватимуть свою форму навчання, у зв'язку з тим, що студенти цих закладів зараз проходять практику.

У Львові продовжили канікули
Директор департаменту освіти і культури Львівської міської ради Андрій Закалюк. Фото: Львівська міська рада

Чи запроваджуватимуть у Львові дистанційне навчання

Директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк наголосив, що дистанційного навчання у цей період у Львові вирішили не запроваджувати.

Рішення ухвалили з урахуванням одразу кількох чинників: складних погодних умов, значної кількості снігу та навантаження на міський трафік, адже чимало батьків щодня підвозять своїх дітей до шкіл. 

"Найближчими днями синоптики прогнозують сильні морози — навіть до мінус 17 градусів. У цих умовах добиратися до школи складно як для дітей, так і для батьків. Водночас після середи температура підвищиться, і діти зможуть безпечно повернутися до навчання", — зазначив Закалюк. 

Він додав, що для міста пріоритетом залишається безпека дітей, а термін та тривалість другого семестру навчальні заклади відрегулюють відповідно до тривалості канікул.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єрка України Юлія Свириденко говорила про те, що в українських школах можуть продовжити канікули.

Крім того, раніше прем'єрка попереджала про перебої зі світлом через погіршення погодних умов в Україні.

школи Львів негода навчання канікули морози
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
